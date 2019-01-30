Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ правительству Колумбии убить его

По словам Мадуро, покушение на него будет сложно провести, потому что в стране хорошо работает внешняя разведка.

В случае, если это произойдет, Мадуро призвал считать ответственными США и Колумбию.

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — сказал Мадуро в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что покушение на него будет сложно провести, потому что в стране хорошо работает внешняя разведка.