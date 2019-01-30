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Мадуро заявил, что Трамп отдал приказ правительству Колумбии убить его 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: NicolasMaduro, twitter
По словам Мадуро, покушение на него будет сложно провести, потому что в стране хорошо работает внешняя разведка.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что американский лидер Дональд Трамп отдал приказ правительству Колумбии убить его.
В случае, если это произойдет, Мадуро призвал считать ответственными США и Колумбию.
«Дональд Трамп отдал приказ меня убить, сказал правительству Колумбии, мафии Колумбии, чтобы они меня убили», — сказал Мадуро в интервью РИА Новости.
При этом он отметил, что покушение на него будет сложно провести, потому что в стране хорошо работает внешняя разведка.
«Я верю в защиту Господа. Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки», — сказал Мадуро.
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В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , РИА Новости , Венесуэла , Колумбия
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