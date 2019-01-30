Умение Трампа решать проблемы разочаровало американцев

Большинство опрошенных американцев не одобряет действия нынешнего президента США Дональда Трампа . Причём, если с тем, как глава государства справляется с экономикой, не согласны только 55%, то в сфере борьбы с изменением климата у него 68% противников, а в вопросе здравоохранения — 62%.

Способность Трампа справляться с проблемами не нашла поддержки у американцев ни по одному из десяти предложенных в опросе пунктов. Опрос совместно провели агентство Associated Press и Центр изучения общественного мнения при Университете Чикаго , сообщает ТАСС

Недавняя временная приостановка работы федерального правительства, продлившаяся 35 дней, заставила ещё большее число американцев считать, что страна движется не в том направлении. В этом же опросе без малого 70% респондентов сказали, что США выбрали неправильный путь. Обратного мнения придерживается только 28% опрошенных. В подобном опросе, проведённом в декабре 2018 года, несогласных с курсом правительства было только 59%.

Улучшения ситуации в стране в 2019 году ждут всего 22% респондентов, в худшее верят 52%. Более оптимистичных взглядов придерживаются сторонники Республиканской партии — 55% из них считают, что США двигаются в правильном направлении. Однако их мнение разделяет всего 9% демократов.

Исследование проводилось в период с 16 по 20 января среди 1062 взрослых граждан страны.

Ранее News.ru сообщал, что американцы недовольны внутренней политикой Трампа. Президент США потерял поддержку из-за приостановки работы федерального правительства. Его рейтинг среди граждан США снизился до 40%. С действиями Трампа не согласны 57% американцев.