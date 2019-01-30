Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умение Трампа решать проблемы разочаровало американцев 

News.ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
Большинство опрошенных американцев не одобряет действия нынешнего президента США Дональда Трампа. Причём, если с тем, как глава государства справляется с экономикой, не согласны только 55%, то в сфере борьбы с изменением климата у него 68% противников, а в вопросе здравоохранения — 62%.
Способность Трампа справляться с проблемами не нашла поддержки у американцев ни по одному из десяти предложенных в опросе пунктов. Опрос совместно провели агентство Associated Press и Центр изучения общественного мнения при Университете Чикаго, сообщает ТАСС.
Недавняя временная приостановка работы федерального правительства, продлившаяся 35 дней, заставила ещё большее число американцев считать, что страна движется не в том направлении. В этом же опросе без малого 70% респондентов сказали, что США выбрали неправильный путь. Обратного мнения придерживается только 28% опрошенных. В подобном опросе, проведённом в декабре 2018 года, несогласных с курсом правительства было только 59%.
Улучшения ситуации в стране в 2019 году ждут всего 22% респондентов, в худшее верят 52%. Более оптимистичных взглядов придерживаются сторонники Республиканской партии — 55% из них считают, что США двигаются в правильном направлении. Однако их мнение разделяет всего 9% демократов.
Исследование проводилось в период с 16 по 20 января среди 1062 взрослых граждан страны.
Ранее News.ru сообщал, что американцы недовольны внутренней политикой Трампа. Президент США потерял поддержку из-за приостановки работы федерального правительства. Его рейтинг среди граждан США снизился до 40%. С действиями Трампа не согласны 57% американцев.
News.ru: последние новости
Киев обвинил Европу в газовом обмане Россию заподозрили в вывозе золота из Венесуэлы Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу
Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США , Чикаго
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Пенсионерка выскочила на рельсы перед поездом
Общество Происшествия
Базы США на Курилах: Япония раскрыла планы
Армия Статьи
Авиапассажирка обозвала соседей «жирными свиньями»
Общество Происшествия
Ургант попал в ДТП
Шоу-бизнес
Гостиница рухнула на прохожих в Брянске
Происшествия Общество
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение