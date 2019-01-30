Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон повел себя инфантильно в истории с блокнотом.
Ранее сообщалось о скандале с Болтоном, который в понедельник провел пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы. В его блокноте журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятия, разглядели запись "5 тысяч солдат в Колумбию". В МИД Колумбии позже заявили, что им неизвестно, по какой причине такая запись появилась в блокноте Болтона.
"То, что сделал Джон Болтон, — это нечто весьма инфантильное, это клоунада. Выйти с папкой, чтобы прочитали, что он, как будто президент США Джон Болтон, пошлет войска в Колумбию. Это глупость, это клоунада. Даже правительство Колумбии официальным заявлением через МИД и министерство обороны опровергло это. Это клоунада, провокация, детское поведение со стороны господина Болтона в его разочаровании и его ненависти к Венесуэле, глупое детское поведение", — сказал Мадуро.
Президент США Дональд Трамп в 2017 году намекал на возможность военного вмешательства США в Венесуэле. Представители администрации США говорят в последнее время, что в отношении Венесуэлы "рассматриваются все варианты действий". Однако в пресс-службе колумбийского минобороны РИА Новости сообщили, что правительство Колумбии не планирует предоставлять США военные базы для вторжения в Венесуэлу.