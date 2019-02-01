Самопровозглашенный президент Венесуэлы счел себя полезным для России

России и Китаю пойдет на пользу смена власти в Венесуэле , заявил Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом Боливарианской Республики.

По его словам, Москву и Пекин «больше всего устраивает стабильность» в Венесуэле и «смена правительства», передает ТАСС со ссылкой на Reuters

Как сообщил Гуайдо, в послании России и Китаю он заверил обе страны в том, что Каракас в случае смены правительства намерен «ответственно» относиться к принятым обязательствам.