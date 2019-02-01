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Самопровозглашенный президент Венесуэлы счел себя полезным для России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4
Фото: Reuters
России и Китаю пойдет на пользу смена власти в Венесуэле, заявил Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом Боливарианской Республики.
По его словам, Москву и Пекин «больше всего устраивает стабильность» в Венесуэле и «смена правительства», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщил Гуайдо, в послании России и Китаю он заверил обе страны в том, что Каракас в случае смены правительства намерен «ответственно» относиться к принятым обязательствам.
Газета ВЗГЛЯД рассматривала вопрос о том, есть ли у Гуайдо юридические основания быть временным президентом Венесуэлы.
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В мире , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Reuters , Венесуэла , Китай
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