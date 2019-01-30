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Мадуро заявил о нежелании Трампа с ним общаться из-за запрета Болтона 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон запретил американскому лидеру Дональду Трампу вести диалог с Каракасом. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По словам главы государства, он долго пытался установить контакт с Вашингтоном, но безуспешно.
«Я все эти годы делал попытки, на личном уровне — направлял сообщения, которые доходили до Трампа, публично, через СМИ, чтобы с правительством США были установлены связь, уважение, диалог, невзирая на политические, культурные, идеологические разногласия, несмотря на столь различные национальные особенности», — заявил Мадуро.
Лидер Венесуэлы подчеркнул, что дело в Болтоне: «У меня есть информация, что он запретил».
23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала Мадуро. Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.
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В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Венесуэла , США
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