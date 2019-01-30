Мадуро заявил о нежелании Трампа с ним общаться из-за запрета Болтона

По словам главы государства, он долго пытался установить контакт с Вашингтоном, но безуспешно.

«Я все эти годы делал попытки, на личном уровне — направлял сообщения, которые доходили до Трампа, публично, через СМИ, чтобы с правительством США были установлены связь, уважение, диалог, невзирая на политические, культурные, идеологические разногласия, несмотря на столь различные национальные особенности», — заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что дело в Болтоне: «У меня есть информация, что он запретил».