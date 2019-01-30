Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец искусал крокодила, спасая своего сына 

Мир24 7 минут назад
Фото: «Мир 24» / Татьяна Константинова
На Филиппинах мужчина вступил в схватку с крокодилом, спасая своего сына. Как пишет Daily Mail, отец стал кусать хищника за лапу, пока тот не отпустил ребенка.
Инцидент произошел в районе Палаван недалеко от дома. 12-летний Диего Абулхасан плавал в реке вместе с младшим братом, когда на него напал крокодил и потащил его под воду.
Услыхав крики, мужчина бросился на помощь, прихватив с собой доску. Он ударил крокодила несколько раз по морде, но это не помогло. Тогда он сделал первое, что пришло ему в голову.
«В моем теле было столько адреналина! У меня не было времени на раздумья. Я боролся с крокодилом, и он смотрел мне прямо в глаза. И тут мне пришла в голову мысль укусить его. Я схватил его за лапу и укусил так сильно, как только мог», — рассказал мужчина.
Это подействовало, рептилия бросила ребенка и уплыла. После случившегося мальчик два дня провел в больнице, отделавшись лишь парой шрамов.
Мир24: последние новости
Почему Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор Шаг к Победе: Как Красная армия выбила фашистов из Великого Новгорода Первой леди Сирии удалили злокачественную опухоль
Комментарии
В мире , Daily Mail , Палаван , Филиппины
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение