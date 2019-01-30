Отец искусал крокодила, спасая своего сына

На Филиппинах мужчина вступил в схватку с крокодилом, спасая своего сына. Как пишет Daily Mail , отец стал кусать хищника за лапу, пока тот не отпустил ребенка.

Инцидент произошел в районе Палаван недалеко от дома. 12-летний Диего Абулхасан плавал в реке вместе с младшим братом, когда на него напал крокодил и потащил его под воду.

Услыхав крики, мужчина бросился на помощь, прихватив с собой доску. Он ударил крокодила несколько раз по морде, но это не помогло. Тогда он сделал первое, что пришло ему в голову.

«В моем теле было столько адреналина! У меня не было времени на раздумья. Я боролся с крокодилом, и он смотрел мне прямо в глаза. И тут мне пришла в голову мысль укусить его. Я схватил его за лапу и укусил так сильно, как только мог», — рассказал мужчина.

Это подействовало, рептилия бросила ребенка и уплыла. После случившегося мальчик два дня провел в больнице, отделавшись лишь парой шрамов.