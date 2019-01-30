«Нужны ли Украине Крым и Донбасс?». Зачем Порошенко «холодный мир» с Россией

Действующий президент Украины Петр Порошенко будет баллотироваться на эту должность вновь. Этим решением он поделился на форуме «От Крут до Брюсселя . Мы идем своим путем», прошедшем в Киеве. Глава государства также неожиданно заявил о том, что стране нужен «холодный мир» с Россией и обратился к избирателям с просьбой «дать ему мандат, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции».

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями побудили меня принять решение быть кандидатом на должность президента Украины еще раз», — признался Петр Порошенко.

Идя на выборы, он намеревается «восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир, чтобы завершить построение сильного процветающего государства, способного обеспечить порядок, благосостояние и безопасность каждого украинца».

«Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда России», — сказал Порошенко, подчеркнув, что тема войны и мира — одна из главных на выборах, поскольку народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего.

Президент пообещал продолжать политические и дипломатические усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности с обеспечением единства проукраинской коалиции и использованием антироссийских санкций.

Украинские политологи, с которыми побеседовал корреспондент «360», считают, что Петр Порошенко сохраняет шансы на победу в президентских выборах. Не стоит доверять нынешним рейтингам, составленным на основании социологических опросов. Что же касается мира с Россией, то его Украина продолжит добиваться при любом главе государства.

Мира с Россией захочет любой президент Украины

Политолог Юрий Райхель не заметил в словах Петра Порошенко смены риторики, напомнив, что холодный мир с Россией он хотел еще в 2014 году, когда был избран президентом.

«Все понимают, что, так или иначе, Россия — наш сосед. И, так или иначе, с ней нужен мир. Никто с Россией воевать не собирается», — сказал он.

То, что Порошенко предполагает выйти из СНГ — логическое следствие из сложившейся политической ситуации. Это содружество было задумано, как мирный развод после распада Советского Союза, однако мирного развода не получилось в Молдове, между Арменией и Азербайджаном, у России с Украиной.

«Поэтому само по себе СНГ потеряло всякий смысл. Нужно де-юре оформить то, что уже давно сложилось де-факто», — считает Райхель.

Он убежден в том, что политика Украины относительно России кардинально не изменится при любом президенте.

«Даже если предположить невероятное — избрание Мураева или Рабиновича. Судя по тому, что говорят на федеральных каналах, в Москве это прекрасно понимают. Пока не будет, как минимум, решен вопрос Донбасса, никакого улучшения отношений России и Украины не будет. Ключи от решения этого вопроса находятся в Москве, а не в Киеве», — сказал политолог.

Райхель считает, что в дальнейшем положение дел останется прежним: будет углубляться политика санкций, а Россия будет все глубже уходить в изоляцию. «События в Венесуэле — тому подтверждение. То, что сейчас происходит там, рано или поздно закончится полным поражением Мадуро», — уверен он.

Да, пока сложно оценить реальные шансы Порошенко на победу на выборах президента Украины, но не стоит верить данным социологов. «Мы знаем, кто стоит за теми опросами, которые мы сейчас видим. Давно известна политическая ориентация этих служб. Правдивые прогнозы начнут публиковаться в феврале», — уверен Райхель.

По его мнению, в ситуации, как она выглядит сегодня, шансы у Порошенко остаются, хотя они и не абсолютные. Но абсолютных шансов никогда на украинских выборах ни у кого не было, напомнил Райхель.

«У нас никогда не было выборов, на которых президент был известен еще до подсчета голосов. Такие же шансы и у Юлии Тимошенко. Я не вижу реально никого, кто может составить им достаточно серьезную конкуренцию», — подчеркнул он.

Политолог полагает, что Порошенко пошел на выборы самовыдвиженцем, чтобы не связывать себя с какой-либо политической партией. В октябре на Украине пройдут парламентские выборы, и если Порошенко станет президентом, то, учитывая, что это будет его второй и последний срок, он не захочет себя завязывать напрямую с какой-то политической силой, как это было в 2014 году.

«Он дистанцируется, и все игры начнутся уже в августе, после президентских выборов во время подготовки к парламентским. Мне представляется, что они будут гораздо важнее с точки зрения внутренней и внешней политики, чем президентские», — подытожил Райхель.

Нужны ли Украине проблемные территории

Украинский политолог Алексей Голубоцкий считает, что Петр Порошенко никогда не говорил о том, что надо воевать с Россией. Когда он заявляет о «холодном мире», то имеет в виду возврат украинских территорий, и что должно пройти какое-то время, чтобы забылись старые обиды.

«Это говорит о том, что риторика о необходимости отвоевывать Крым и Донбасс сошла с повестки дня до определенной степени», — добавил Голубоцкий.

Такая перемена произошла потому, что время идет, меняется представление о мире, обстановка становится сложнее, в обществе поднимается очень остро вопрос о том, а нужны ли эти в принципе эти территории, уверен политолог.

«Мы хотим поменять свою перспективу евроинтеграции на то, чтобы возвращать эти территории, которые придется реинтегрировать? Там куча проблем с ними возникнет. Понятно, что это задержит нас в развитии на долгие годы», — пояснил он.

По мнению Голубоцкого, Петр Порошенко имеет хорошие шансы быть избранным на второй срок. Конкуренцию ему составит Юлия Порошенко. «У других шансов значительно меньше из-за множества факторов», — отметил политолог.

Для победы в президентской гонке надо иметь соответствующие возможности, необходимую популярность и определенную структуру. Все это и определяет конечный результат, который будет показан на выборах, а не в ходе каких-то социологических опросов, сказал он. При этом решение Петра Порошенко пойти на выборы в качестве самовыдвиженца объясняется тем, что он — действующий президент, который хочет находиться над любыми партиями. «И это — абсолютно логично», — добавил Голубоцкий, пояснив, что рейтинг самого Порошенко выше, нежели у его партии.

Однако возглавляет предвыборный рейтинг на протяжении последних месяцев, по данным соцопросов, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. У действующего президента Петра Порошенко — не более 14%.