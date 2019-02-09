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Верховный суд Венесуэлы выступил на стороне Мадуро 

Вести.Ru + ещё 95 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верховный суд Венесуэлы аннулировал так называемый закон о "переходе к демократии", который приняла оппозиционная Национальная ассамблея. В суде отметили, что этот закон, который предусматривает проведение досрочных президентских выборов, является неконституционным актом, нарушает принцип разделения властей и подрывает мандат президента Николаса Мадуро. А значит — не имеет силы.
Тем временем, в дела Венесуэлы всё активнее вмешивается Вашингтон, сообщает телеканал "Россия 24". Посол США в Колумбии пытается надавить на венесуэльских пограничников и призывает их пропустить грузовики, которые якобы везут гуманитарную помощь.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
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