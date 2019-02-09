Верховный суд Венесуэлы выступил на стороне Мадуро

Верховный суд Венесуэлы аннулировал так называемый закон о "переходе к демократии", который приняла оппозиционная Национальная ассамблея. В суде отметили, что этот закон, который предусматривает проведение досрочных президентских выборов, является неконституционным актом, нарушает принцип разделения властей и подрывает мандат президента Николаса Мадуро . А значит — не имеет силы.

Тем временем, в дела Венесуэлы всё активнее вмешивается Вашингтон, сообщает телеканал "Россия 24". Посол США в Колумбии пытается надавить на венесуэльских пограничников и призывает их пропустить грузовики, которые якобы везут гуманитарную помощь.