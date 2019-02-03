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Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуаидо главой страны 

РИА Новости + ещё 43 18 минут назад
Фото: ТАСС
Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес сделал в субботу заявление, в котором признал Хуана Гуаидо главой страны.
"Наше единственное место — на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. Инженер Хуан Гуаидо имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики. Господин Гуаидо, вы — на верной стороне истории, народа и конституции… Мадуро и его клан узурпаторов перешли черту дозволенного", — заявил Веласко Рамирес в видеообращении, которое опубликовал портал Nacional.
Ранее военный атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о "разрыве отношений" с действующим главой государства Николасом Мадуро, после чего призвал других представителей вооруженных сил страны признать Гуаидо как легитимного президента, сообщал портал Nuevo Herald.
Посол Венесуэлы в Италии Исаиас Родригес заявил РИА Новости 29 января, что ни одно посольство Венесуэлы в мире не признало самопровозглашенного президента страны Гуаидо.
Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла , Ирак
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