На газовом форуме в Вене поддержали «Северный поток-2»

Ведущие европейские эксперты в газовой отрасли поддержали проект газопровода "Северный поток-2" на Газовом форуме, который прошел в Вене . Представитель Еврокомиссии Флориан Эрмакора заявил, что позиция о том, будто Европе не нужен этот газопровод, абсолютно политизирована.

Венский газовый форум в этот раз прошёл без телекамер и тем интересней получились доклады.

Европа ищет поставщиков топлива как минимум до 2035 года. К этому времени собственная добыча упадёт со 100 миллиардов кубометров до 45. Сжиженный природный газ можно закупать у США , но те везут его на танкерах в Азию, где платят дороже.

"На американской бирже Henry Hub газ стоит 3 доллара за миллион британских термоединиц плюс 4 доллара транспортировка; в Европе цена будет 8 долларов. В этом случае американцы заработают 1 доллар. Но если они могут сделать маржу 3 доллара в Корее или Японии, танкеры пойдут через Панамский канал в Азию", — говорит Вольфганг Петерс, управляющий директор Gas Value Chain Company.

К слову, в тот же регион законтрактовано 97% еще даже не добытого сырья с арктического проекта Ямал-СПГ. И это не мешает китайской PetroChina перепродавать топливо обратно в Европу.

"В Европе внутренняя добыча газа снижается. Это может открыть рынок и для строящихся газопроводов, и для СПГ, — говорит Марк Джетвей, заместитель председателя правления компании "Новатэк". — Мы видим, как развивается Китай, Индия. В 2005 только 15 стран импортировали СПГ. В 2018-м их уже сорок две. Рост спроса налицо. Удивляет Корея, в Китае спрос вырос на 41%, Пакистан и Бангладеш тоже покупают сжиженный газ. Азиатско-Тихоокеанский рынок — крупный потребитель и явно становится главным ориентиром для поставщиков в будущем". Москва каждый раз повторяет, что готова поставить в Старый Свет любой нужный объем. С будущего года с запуском "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Европа полностью избавится от транзитных рисков на Украине. Относительно холодная зима заставила европейцев покупать больше российского газа. В прошлом году на экспорт ушло 200 млрд кубометров. Тогда в феврале и марте очень долго стояла минусовая температура, а в этот раз отличился январь. Именно погода поможет России снова показать рекордный 200-миллиардный экспорт. И цифра эта вряд ли упадет в ближайшие годы. По дну Балтики уже проложили 300 километров труб "Северного потока-2", осталось еще 900. Канцлер Германии Ангела Меркель на днях подтвердила, что проект чисто экономический. В Вашингтоне считают иначе, Белый дом, судя по утечкам в СМИ, даже готов угрожать санкциями. "Финансирование "Северного потока-2" обеспечено на 50% от "Газпрома" и 50% от пяти европейских компаний, — говорит Пол Коркоран, финансовый директор компании Nord Stream 2. — Мы хотим оптимизировать финансирование. Компания выходит на рынок и заменяет часть существующего финансирования рыночным. Что касается санкций, не стоит вопрос об опасениях по поводу давления или санкций со стороны США. Я думаю, что наши инвесторы преданы проекту; он перспективный, мы продолжаем его реализовывать".

Рост на самом перспективном рынке — азиатском — после 2020 года может ослабнуть. Причина в замедлении экономики Китая. Однако даже так в ближайшие 20 лет газ останется одним из самых экологичных видов топлива. И в среднем спрос на него будет расти по полтора процента в год.