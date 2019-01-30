Названы самые безопасные страны мира

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.

Основными критериями для составления рейтинга были выбраны вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

Согласно рейтингу, Россия занимает лишь 108-е место, что связано с якобы высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономического развития.

Самой безопасной страной, по версии издания, стала Исландия, второе место заняла Швейцария, на третьем — Финляндия.

В первую десятку также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

США расположились на 65-м месте рейтинга из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы. Самыми небезопасными странами мира признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.