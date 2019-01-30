Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые безопасные страны мира 

РИА Новости + ещё 1 15 минут назад
Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.
Основными критериями для составления рейтинга были выбраны вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития, а также вероятность возникновения природной катастрофы.
Согласно рейтингу, Россия занимает лишь 108-е место, что связано с якобы высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономического развития.
Самой безопасной страной, по версии издания, стала Исландия, второе место заняла Швейцария, на третьем — Финляндия.
В первую десятку также вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.
США расположились на 65-м месте рейтинга из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы. Самыми небезопасными странами мира признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.
Последние новости
В Британии осудили "самую молодую" женщину-педофила "Суперпушка" США противоречит законам физики, заявил Коротченко Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Комментарии1
В мире , Видео
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение