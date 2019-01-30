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Беспилотник облетел заброшенный «посёлок замков» 

Рамблер 59 минут назад
Амбициозный проект по застройке территории элитными коттеджами в Турции, похоже, потерпел фиаско. По замыслу проектировщика в поселке Burj Al Babas, который располагается между Анкарой и Стамбулом, намеривались построить 732 виллы, мечеть, торговый центр, а также иные социальные объекты. Начальная стоимость дома составляла 350 тысяч долларов и доходила до полумиллиона. Но компания-застройщик допустила роковую ошибку: покупателям предлагались однотипные дома-замки, похожие на здания из парка Диснейленд. Это архитектурное тождество всех строений послужило причиной отказа от их покупки — богачи не захотели жить в одинаковых коттеджах, ведь вместо фешенебельных оригинальных домов им предложили штампованные дворцы-близнецы. Сейчас элитный поселок заброшен и выглядит удручающе, а сама компания, рассчитывавшая заработать миллионы долларов, терпит колоссальные убытки.
В мире , Видео , Общество , Анкара , Стамбул , Турция
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