Православная церковь в Америке не признала «новую церковь» Украины

Православная церковь в Америке (ПЦА) не признала "новую церковь" Украины и поддержала митрополита Онуфрия в качестве главы Украинской православной церкви.

"Продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия каноническим главой и предстоятелем Украинской православной церкви; Не допустить, вместе с несколькими нашими братскими Церквами, признания Православной церкви Украины", — говорится постановлении Синода ПЦА, опубликованным на ее сайте.

Кроме того, в постановлении отмечается, что в диптих (богослужебный порядок упоминания) не вносится никаких изменений и Православную церковь Америки официально об этом не просили.

Также Синод постановил "поддерживать связь между духовенством и верующими всех канонических православных юрисдикций в Северной Америке" и призвал духовенство и верующих "сохраняли трезвость и сдержанность в любых публичных обсуждениях этих вопросов".

Комментируя события на Украине, Синод ПЦА выразил "глубокую скорбь", в том числе в связи с "разрывом в общении между московской церковью и Константинопольской Церковью".

Православная церковь в Америке получила статус независимой церкви (автокефалию) от Русской православной церкви в 1970 году. Независимость ПЦА признают не все канонические православные церкви в мире. В частности, Константинопольский патриархат по-прежнему считает ее частью РПЦ.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.