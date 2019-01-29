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США и Алжир расширят сотрудничество по борьбе с терроризмом 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
США и Алжир провели во вторник в Вашингтоне встречу по стратегическому диалогу и договорились расширять сотрудничество по борьбе с терроризмом, сообщил госдепартамент.
С американской стороны в диалоге участвовал госсекретарь Майк Помпео, а алжирской — глава МИД Абделькадер Мессахель.
"Правительства двух стран договорились поддерживать сотрудничества по продвижению общих интересов в региональной стабильности и разгроме террористических группировок, включая "Аль-Каиду в Исламском Магрибе"* и "Исламское государство"*, — говорится в заявлении госдепа.
Также обсуждались контакты по линии бизнеса и торговли.
На прошлой неделе в Алжире состоялся широкий диалог Мессахеля с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
*Запрещённые в России террористические организации
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В мире , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , Исламское государство , Аль-Каида в странах исламского Магриба , Алжир , США
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