«Не собирается выполнять ни одно из обещаний»: как Пётр Порошенко будет бороться за пост президента Украины

У президента Украины Петра Порошенко был шанс на «глобальный мир», но он им не воспользовался. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского лидера о стремлении поддерживать «холодный мир» с Москвой . Об этом Порошенко объявил, анонсируя своё решение переизбираться на пост главы государства. Также он пообещал сделать Украину «великой европейской державой счастливых людей», начать процедуру вступления в ЕС и интегрироваться в НАТО , развивать высокие технологии и сельское хозяйство. По мнению опрошенных RT экспертов и представителей украинских политических сил, страну ждут беспрецедентно «грязные» выборы, так как непопулярный президент изо всех сил будет цепляться за власть. Чем могут обернуться эти попытки, выяснял RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у президента Украины Петра Порошенко уже был шанс на то, чтобы восстановить мир в своей стране и добиться хороших отношений с другими государствами.

«У Порошенко был шанс на глобальный мир (как внутри страны, так и в мире) — выполнение Минских соглашений», — цитирует РИА-Новости заявление Захаровой. — Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него».

Ранее во вторник, 29 января, анонсируя своё выдвижение в кандидаты в президенты, Порошенко заявил, что будет стремиться к «холодному миру» с Москвой.

«Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции играет пропаганда РФ и её подпевалы на Украине. Тема войны и мира — одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и Верховного главнокомандующего», — заявил Порошенко.

В то же время, по его словам, для защиты от России Украина продолжит переоснащение своих вооружённых сил, будет добиваться введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и восстановления своей территориальной целостности политико-дипломатическими методами.

«Держава счастливых людей»

О том, что Порошенко выдвигает свою кандидатуру на новый президентский срок действующий глава украинского государства сообщил на открывшемся сегодня форуме «От Крут до Брюсселя . Мы идём своим путём».

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться ещё раз на пост президента Украины, — сообщил Пётр Порошенко. — Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости, чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир, чтобы завершить построение сильного успешного государства».

Мероприятие было приурочено к отмечаемому сегодня на Украине «Дню памяти героев Крут» — в этот день в 1918 году отряд Украинской народной республики, прикрывавший бегство из Киева самопровозглашённого правительства националистической Украины, был разгромлен частями, верными революционному советскому правительству. Киевские власти считают разбитых националистов героями.

В своём предвыборном выступлении Порошенко раскритиковал планы своих конкурентов — лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко и комика Владимира Зеленского — и предостерёг избирателей, чтобы они не попались на удочку популистских политиков. Заявленные же самим Порошенко планы развития страны выглядели весьма амбициозно.

На фоне гигантского экрана, где поочерёдно сливались воедино флаги Украины и ЕС и на первый план выплывало гигантское слово «Брюссель», Пётр Порошенко пообещал украинцам превратить их страну в «великую европейскую державу счастливых людей». По словам президента, в ближайшее время Украина станет «глобальным аграрным лидером», стремительно разовьёт IT-сферу, судостроение, авиастроение, космические технологии и туризм.

В сфере внешней политики уже в 2024 году Киев, как заявил Порошенко, начнёт процедуру вступления в ЕС (предварявший выступление президента ролик обещал начать эту процедуру в 2023-м), уверенно продолжит курс на присоединение к НАТО и разрыв со «страной агрессором» — Россией.

Одним из лозунгов предвыборной кампании Порошенко, заявленных в предварявшем его выступление ролике, стал слоган «Реальные дела, а не предвыборные обещания». Среди достижений Петра Порошенко были перечислены отмена визового режима со странами ЕС («безвиз»), создание автокефальной церкви («томос»), укрепление армии.

«Кроме того, что Украина получила безвизовый режим, ничего другого из прежних обещаний Порошенко не выполнил, — отметил в интервью RT политолог Владимир Корнилов. — Безвизовый режим — это заслуга больше Евросоюза, чем Порошенко. И сейчас Порошенко не собирается выполнять ни одного из обещаний. Но при этом он будет идти в НАТО, постарается даже до выборов закрепить евроатлантический курс в конституции Украины. И это единственный пункт, который он может теоретически приближать, а остального от него ждать не приходится».

Битва рейтингов

Избирательная кампания на Украине стартовала 31 декабря прошлого года. По сообщению Центральной избирательной комиссии Украины, 28 января в качестве кандидатов на должность президента страны зарегистрировалось 22 человека. Срок подачи документов истекает 3 февраля. Первый тур выборов главы государства назначен на 31 марта 2019 года.

Буквально накануне официального заявления Порошенко о своём участии в президентских выборах ряд украинских СМИ рассказали о резком росте рейтинга президента. Так, опрос общественного мнения, проведённый социологическим центром имени Михаила Драгоманова с 10 по 17 января, показал, что за Порошенко готовы проголосовать 17,1% избирателей. Таким образом. Порошенко отстаёт всего на 0,3% от лидера предвыборной гонки — экс-премьер-министра и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и опережает идущего третьим шоумена Владимира Зеленского, которого готовы поддержать 11,9% украинцев.

В то же время, согласно представленному 28 января социсследованию украинского Института анализа и прогнозирования, действующего главу государства на будущих выборах готовы поддержать столько же граждан, как и лидера фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко . Вместе они делят третье место в предвыборной гонке — 11,9% тех, кто уже определился со своим выбором. На первом месте с 20,2% процентами Юлия Тимошенко. Вторым идёт Зеленский с 12,6%.

Ранее, согласно опросам общественного мнения, Пётр Порошенко значительно уступал по популярности Тимошенко и Зеленскому.

При этом, по данным, опубликованным 3 января Центром социологических исследований «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, Пётр Порошенко уверенно возглавляет президентский антирейтинг. За него категорически отказались голосовать 51,9% опрошенных, тогда как против Юлии Тимошенко настроены всего 28,9%.

Шансы Порошенко

Как заявил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко , на данный момент Пётр Порошенко не входит в список кандидатов, которые попадают во второй тур.

«Да, после введения военного положения и окончания его срока действия, а также истории вокруг томоса с самопровозглашением новой Украинской православной церкви он добавил себе несколько процентных пунктов. И сейчас его рейтинг находится в пределах 10%, но никак не 15—17%, как говорит об этом принадлежащий ему «Пятый канал», — подчеркнул в разговоре с RT Бондаренко. — Те, кто говорят про 17-процентный рейтинг Петра Порошенко — это сотрудники, которые получают зарплату от Петра Порошенко».

Директор института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов , напротив, считает Петра Порошенко главным претендентом на победу на будущих выборах.

«После того, как Пётра Порошенко зарегистрируют, он станет основным кандидатом на победу в нынешней избирательной кампании, — заявил Денисов в интервью RT. — В первую очередь, за счёт того, что среди всех кандидатов он обладает наибольшим набором инструментов, чтобы победить на этих выборах. Это административный ресурс, поддержка со стороны олигархических кругов Украины, наличие достаточно хорошо подготовленных структур, связанных с активистами, которые будут работать на местах, что в комплексе и может стать залогом его успеха».

По словам Владимира Корнилова, если обращать внимание только на рейтинги, то у действующего президента Украины на переизбрание вообще нет шансов.

«Но именно потому Порошенко так легко раздаёт предвыборные обещания, что он не борется за электорат, он борется за картинку, за то, чтобы продать себя истинным заказчикам этих выборов. И сейчас основная борьба развернётся за то, чтобы объявить нужный результат. Контроль над силовиками, контроль над админресурсом — вот за это сейчас будет вестись борьба не на жизнь, а на смерть», — считает Корнилов.

Источник RT в партии лидера президентского предвыборного рейтинга Юлии Тимошенко невысоко оценил шансы Петра Порошенко на то, чтобы вновь стать президентом страны.

«На самом деле, шансы Порошенко на победу не очень и велики. Что он сделал для страны? Сделал население нищим, устроил войну? Люди не только не одобряют его действий, но и готовы отказаться от Донбасса для завершения военных действий. Поэтому я не верю, что украинцы его поддержат», — заявил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».

«Грязная кампания»

Представитель партии «Народный фронт» отметил в разговоре с RT, что Порошенко будет использовать все методы, чтобы остаться на президентском посту.

«Это его мечта, и его окружение будет использовать административный ресурс. Все прекрасно понимают, что следующий президент не только проведёт расследование против своего предшественника, но и против близких к нему людей. Ставки высоки», — говорит он.

Окружение руководства страны сделает всё для борьбы с конкурентами, утверждает источник RT в партии «Самопомощь».

«Мэру Львова и кандидату в президенты Андрею Садовому намекают, что ему не надо участвовать в выборах. Против Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко ведётся грязная кампания — в рекламных роликах и заказных материалах на них в буквальном смысле льётся грязь. Зеленского публично обвиняли в работе на Россию. Как известно, это самый большой грех на Украине», — поясняет собеседник RT.

Представитель Радикальной партии считает, что на Украине могут произойти масштабные махинации при подсчёте голосов.

«Команде президента очень важно вывести его во второй тур, и они ни перед чем не остановятся. Какая разница, как проголосовали люди. Главное — кто считает», — заявил депутат в беседе с RT.

Опрошенные RT политологи также не сомневаются, что Порошенко использует все методы, чтобы остаться у власти.

«Исходя из тех рейтингов, которые сейчас есть, честно выиграть эти выборы Пётр Порошенко не может, соответственно, необходимо применение различного рода грязных технологий для того, чтобы обеспечить сначала его выход во второй тур, а впоследствии победу, — считает Денис Денисов. — Основные фальсификации будут идти со стороны власти, силового блока, который контролируется в том числе и Порошенко. Нет ни одного кандидата на Украине, который смог бы противостоять подобной машине».

Антироссийский вектор

В своём выступлении на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём» Пётр Порошенко уделил особое внимание России, которую он назвал «тюрьмой народов» и обвинил в «агрессии» и в «противодействии европейскому выбору» Украины.

Как отмечают эксперты, несмотря на заявление о необходимости «холодного мира» с Москвой, Порошенко не отказался от враждебной риторики в отношении России. Так, по его словам, Украина недавно «спасла от российского нашествия всю европейскую цивилизацию».

«Прочь от Москвы», «Мы идём своим путём», «Или Порошенко, или Путин» — именно такими слоганами пестрел предварявший выступление президента пропагандистский ролик. Сам Порошенко под конец своего выступления заявил, что не сомневается, в том, что Москва вмешается в украинский электоральный процесс. По мнению экспертов, вполне вероятно, что Порошенко будет активно использовать антироссийскую карту в ходе предвыборной кампании для того, чтобы поднять свою популярность.

«Антироссийские провокации, какое-то очередное обострение — один из немногих способов для Петра Порошенко нарастить себе рейтинг», — утверждает Олег Бондаренко.

Как подчёркивает Денисов, действующий президент Украины назначил нашу страну главным символическим врагом в рамках своей президентской кампании, поэтому стоит ожидать новых антироссийских выпадов с его стороны.