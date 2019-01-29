Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне посочувствовали толкающемуся Берёзе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: wikipedia
Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации заявил НСН, что депутат Рады упустил возможность остаться мужчиной.
Депутат Верховной рады Борислав Берёза, который во время работы в ПАСЕ толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву, заявил, что ему не за что извиняться перед ней. Ранее извинений от депутата перед журналисткой потребовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он написал в своем Telegram-канале, что Берёзе следует «должным образом извиниться», поскольку иначе «найдется истинный человек, который влепит звонкую пощечину» парламентарию. Украинский депутат в ответ заявил, что СБУ должна проверить, являются ли слова Кадырова угрозой, и сообщить ему о результатах.
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров заявил, что украинский депутат упустил возможность вернуть собственное достоинство.
«Этот господин Берёза скорее "Дубина", такая фамилия ему больше подходит. Он два раза повел себя не по-мужски: когда толкнул женщину, и когда надо было извиниться. С этого момента он выпал для нас из разряда мужчин. Находясь на территории чужого государства, он толкает женщину и тем самым доказывает, что в Раде есть такие существа, название которых "оно". Все его слова мы всерьез не воспринимаем. Настоящий мужчина, осознавший свою ошибку, способен извиниться, тем более, перед женщиной. Он упустил этот шанс. Об него даже руки марать — не такая уж и честь. Быть врагом чеченца — это большая честь. Мы его не считаем даже своим врагом», — добавил он.
Инцидент с российской журналисткой произошел 24 января в кулуарах ПАСЕ. Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко толкнул редактор украинской «Европейской правды» Сергей Сидоренко. Затем так же поступил и Берёза — представитель украинской делегации в ПАСЕ. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос о россиянах, которых удерживают на Украине.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Лекарство от деградации. Зачем Лукашенко советует России строить агрогородки? Пенсионная реформа Италии может увеличить госдолг страны Кличко госпитализировали в Австрии
Комментарии79
В мире , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко , Рамзан Кадыров , СБУ , Верховная Рада , Чеченская Республика
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Армия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение