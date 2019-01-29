В Чечне посочувствовали толкающемуся Берёзе

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации заявил НСН, что депутат Рады упустил возможность остаться мужчиной.

Депутат Верховной рады Борислав Берёза, который во время работы в ПАСЕ толкнул российскую телеведущую Ольгу Скабееву, заявил, что ему не за что извиняться перед ней. Ранее извинений от депутата перед журналисткой потребовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Он написал в своем Telegram-канале, что Берёзе следует «должным образом извиниться», поскольку иначе «найдется истинный человек, который влепит звонкую пощечину» парламентарию. Украинский депутат в ответ заявил, что СБУ должна проверить, являются ли слова Кадырова угрозой, и сообщить ему о результатах.

В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров заявил, что украинский депутат упустил возможность вернуть собственное достоинство.

«Этот господин Берёза скорее "Дубина", такая фамилия ему больше подходит. Он два раза повел себя не по-мужски: когда толкнул женщину, и когда надо было извиниться. С этого момента он выпал для нас из разряда мужчин. Находясь на территории чужого государства, он толкает женщину и тем самым доказывает, что в Раде есть такие существа, название которых "оно". Все его слова мы всерьез не воспринимаем. Настоящий мужчина, осознавший свою ошибку, способен извиниться, тем более, перед женщиной. Он упустил этот шанс. Об него даже руки марать — не такая уж и честь. Быть врагом чеченца — это большая честь. Мы его не считаем даже своим врагом», — добавил он.