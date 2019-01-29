«Нужна автономия»: на Украине нашли ключ к миру в Донбассе

Чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, там нужно создать автономию, считают в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее представитель Виктор Медведчук считает, что такая идея не противоречит унитарному статусу государства. Наоборот, если такая возможность урегулирования ситуации существует, ее нужно использовать, подчеркнул он.

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук представил план мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем создания там автономии.

«Наш план предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины», — заявил он в ходе выступления на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», который был созван в преддверии предстоящих в стране президентских и парламентских выборов.

Согласно идее украинского политика, в автономном регионе будут функционировать органы самоуправления: парламент, правительство и другие, осуществляющие жизнедеятельность в регионе, пишет ФАН.

«Наш план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям «нормандской четверки» и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в конституцию, которые определят этот статус Донбасса», — отметил Медведчук.

Политик обратил внимание, что его предложение не противоречит обозначенному в конституции унитарному статусу государства.

«Мы не говорим о федеративном устройстве. Мы живем по конституции, которая предусматривает унитарный статус с возможностью статуса автономии для отдельного региона. Это действующая конституция, это мы не хотим изменить, это уже есть», — объяснил он.

Как отметил Медведчук, если «это есть, это предусмотрено», то это необходимо использовать как ресурс мирного урегулирования.

Установление мира политик назвал стратегической задачей страны.

«Но такую задачу ставят все, начиная от действующей власти, которая, неуклюже маневрируя, пытается создать видимость этой политики, и заканчивая всеми кандидатами на двух избирательных кампаниях», — подчеркнул он.

По его словам, многие используют войну в Донбассе исключительно в пиар-целях, не вкладывая в слова «ни содержания, ни цели», используя их лишь потому, что именно эти слова хотят слышать избиратели.

Мудведчук заявил, что в отличие от других политических сил, у «Оппозиционной платформы — За жизнь» есть конкретная программа урегулирования конфликта в Донбассе.

«Наша стратегическая задача по установлению мира и прекращению боевых действий имеет основания потому, что мы исходим из наличия у нас плана — концепции по восстановлению мира.

Мы будем возвращать не территории. В отличие от других политиков, мы будем возвращать людей», — объявил он.

Базовым принципом при этом политик обозначил возвращение «не Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс». Медведчук подчеркнул, что необходимо вести прямой диалог с регионом.

«Мы считаем, что договоренности могут быть достигнуты в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва», — отметил он.

Как воспримут идею Медведчука другие политические силы на Украине — предсказать сложно. Вероятно, в качестве контраргумента будет использована идея о недопустимости федерализации Украины. На важность унитарного статуса государства неоднократно обращал внимание и президент Петр Порошенко . В своем твиттере он писал, что Украина является унитарным государством, «в ключевых элементах функционирования» которого недопустима федерализация.

В 2014 году Порошенко после своего избрания на пост президента страны также отмечал, что украинцы отвергли проведение федерализации и выбрали европейский курс развития государства.

«Более 90% украинцев, которые приняли участие в голосовании, решительно поддержали единую соборную Украину — не федеративную, а унитарную», — подчеркнул Порошенко.

Об этом говорила и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которая в июне прошлого года объявила о намерении баллотироваться в президенты весной 2019 года. Она также назвала федерализацию Украины «недопустимой». «Забудьте о слове „федерализация“. Я никогда этого не допущу, если будет возможность вместе с вами по-другому строить Украину. Федерализации не будет никогда. Унитарная страна!» — заявила Тимошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. Жители региона отказались признавать новую, сменившуюся в феврале того года, киевскую власть. Тогда и было объявлено о создании самопровозглашенных Донецкой и луганской народных республик (ДНР и ЛНР).