«Либо Порошенко, либо Путин»: драма украинских выборов

Одна из главных интриг президентских выборов на Украине сошла на нет. Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своем решении идти на второй срок. Какие обещания он дал избирателям в своей речи, есть ли у него реальные шансы на переизбрание, и с кем придется побороться за президентский пост, рассказывает «Газета.Ru»

Действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Он заявил об этом, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя . Мы идем своим путем», который проходит в киевском Международном выставочном центре.

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и нынешними поколениями побудило меня принять решение быть кандидатом еще раз», — заявил Порошенко.

Что пообещал?

Официальная предвыборная программа Порошенко пока не опубликована. Однако можно не сомневаться, что по крайней мере закрепившийся за последние пять лет вектор внешней политики Киева в случае его переизбрания изменен не будет.

В целом, главные пункты его программы были обозначены в одной цитате.

«Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы вернуть территориальную целостность Украины, чтобы вернуть мир, чтобы окончить построение сильного государства, способного обеспечить гарантию благосостояния каждого украинца», — сказал Порошенко.

Между строк в этих словах читается еще одно обещание: продолжить курс на принципиальное отдаление от России

Примечательно, что действующий президент Украины делал объявление о своем выдвижении на фоне баннера с лозунгом «Либо Порошенко, либо Путин».

Как заметил сам украинский президент, «тема войны и мира — одна из главных на выборах». Так же было и пять лет назад, когда Порошенко обещал закончить военные действия в Донбассе даже не за недели, а за считанные часы.

В этот раз президент пообещал то, что по сути у Украины и так есть. «Нам нужен мир с Россией, — заявил он. — Холодный, но все же мир». Несмотря на риторику украинских политиков, войны между Москвой и Киевом нет. В России неоднократно подчеркивали, что конфликт на юго-востоке страны носит сугубо внутриукраинский характер.

Здесь же Порошенко заявил, что к концу своего второго срока, в 2024 году, Украина подаст заявку на вступление в ЕС

Кроме того, он не сомневается в получении плана действий по вступлению в НАТО , и обещает приступить к его выполнению.

О намерении закрепить курс на евроатлантическую интеграцию страны Порошенко объявил еще в марте прошлого года. Вскоре в Раду был внесен проект поправок в Конституцию, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском союзе.

Уже тогда эксперты говорили, что этот шаг — часть предвыборной программы Порошенко. Аналогичную оценку получили и усилия Порошенко по получению от Константинополя томоса об автокефалии украинской церкви. А недавний тур президента по городам Украины, приуроченный к достижению этой цели, как поясняют эксперты, был призван повысить падающий рейтинг Порошенко в преддверии выборов.

По сути, программа Порошенко выстраивается вокруг триады «армия — язык — вера».

Именно этот лозунг используется в наглядной агитации, а также в речах и действиях президента Украины. Можно считать, что окончательно этот слоган оформился во время обращения Порошенко к Верховной раде 20 сентября 2018 года.

При этом, как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, реальной внутриполитической программы у Порошенко нет.

Каковы шансы?

С рейтингом у президента действительно все не очень хорошо. В середине января его деятельность одобряли лишь 17% украинцев — меньше, чем поддержка экс-президента Виктора Януковича в разгар «майдана».

То есть за последние пять лет уровень поддержки Порошенко упал на 30%.

Стремительное падение рейтинга Порошенко социологи объясняют полным «провалом требований евромайдана».

«Похоже, наши политики получают наибольшую поддержку у населения не тогда, когда занимают должности: меньше рисков «споткнуться». Когда же приходят к власти, все становится на свои места. На те же грабли наступил и Петр Порошенко», — описывает в своем сюжете ситуацию с рейтингом Порошенко украинский канал «24».

Из низкого рейтинга одобрения закономерно следует слабая поддержка избирателей на грядущих выборах. Из опубликованного 28 января опроса киевского Института анализа и прогнозирования следует, что на данный момент Порошенко — лишь четвертый по популярности кандидат.

Из тех, кто определился со своим выбором, голос за действующего президента Украины готовы отдать лишь 11,9%. Среди общего числа избирателей его готовы поддержать 8,3%.

В деле спасения рейтинга в ход идут все возможные средства. В частности, Порошенко намерен идти на выборы самовыдвиженцем. Прямое участие его «Блока Петра Порошенко» в кампании из-за скандалов вокруг этой партии может негативно отразиться на результатах действующего президента, считают эксперты.

Оппоненты действующего президента таких проблем явно не испытывают. Лидером гонки, в которой на данный момент официально зарегистрированы 22 кандидата, является представительпартии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее поддерживают 20,2% определившихся и 14,1% от общего числа избирателей.

При этом ее программа во многих пунктах копирует заявления Порошенко. То есть, по сути, эти два политика борются примерно за один и тот же электорат, что также идет в минус действующему президенту. По словам украинского политолога Погребинского, расхождения в заявлениях могут начаться в случае, если Порошенко и Тимошенко вместе окажутся во втором туре.

Против Тимошенко играет другой существенный фактор: ее антирейтинг достаточно высок — выше только у Порошенко.

Однако, в отличие от Порошенко, у которого отсутствует реальная внутриполитическая программа, Тимошенко прибегает к популистским заявлениям, например, снижение цен для населения на газ.

Второй по популярности кандидат — шоумен Владимир Зеленский — выдвигается от партии «Слуга народа», однако на данный момент официально ЦИК его кандидатуру еще не зарегистрировал. Зеленского готовы поддержать 12,6% (8,8%) избирателей.

Однако данные социологов еще не гарантируют того, что он сможет набрать такое количество голосов. «Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования „против всех“. Реально он этих процентов не получит», — рассказывает Михаил Погребинский.

Зеленский, как человек, не имеющий политического бэкграунда, вряд ли сможет предложить стройную и понятную программу, а потому, вероятнее всего, будет строить свою кампанию на популизме. Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в фейсбуке называет Зеленского «остроумным и обаятельным», однако считает, что у него отсутствует «содержательность».