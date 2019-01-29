5000 американцев Болтона не убедят Мадуро сдаться

США пытаются взять Венесуэлу «на понт», намекнув на свою готовность послать войска для свержения Мадуро. Намек сделан топорно — помощник Трампа Болтон написал в блокноте крупным почерком «5 тысяч военных — в Колумбию » и как бы случайно засветил блокнот журналистам… Ну а если допустить, что таковы реальные планы США? Сможет ли армия Венесуэлы сопротивляться агрессии?

Возможность отправки американских войск к границам Венесуэлы постепенно начинает приобретать все более осязаемые формы. Так, накануне во время брифинга по ситуации в этой стране журналисты разглядели в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона надпись: «5 тыс. военнослужащих в Колумбию». Подлило масла в огонь и то, что аккурат в это же время в Колумбию прибыл генерал-майор Марк Стаммер, командующий Сухопутными войсками США в Южной Америке.

Сам Болтон прокомментировал засвеченную информацию лишь фразой, что «все варианты рассматриваются». Его слова эхом повторил и Белый дом, ссылаясь на главу государства Дональда Трампа. А вот в оборонном ведомстве МИД Колумбии немало удивились такому повороту событий — там заверили, что переговоров о возможном присутствии войск США на национальной территории не велось. Источники телеканала Fox News объяснили это тем, что в Белом доме якобы обсуждали варианты переброски войск в Колумбию, но окончательное решение не было принято из-за опасения вспышка насилия в Венесуэле, которая лишь усугубит гуманитарный кризис, превратив его в настоящую катастрофу.

Напомним, в Венесуэле вторую неделю продолжается противостояние легитимного президента Николаса Мадуро с мятежным спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, 23 января провозгласившим себя временным главой государства. Этому предшествовали недели тайной дипломатии Гуайдо и его секретная поездка в Вашингтон, где политик заручился поддержкой вице-президента США Майкла Пенса. Поэтому его признание со стороны Трампа, который призвал страны Запада последовать своему примеру, не заставило себя ждать. Однако Мадуро не спешит удовлетворять требования мятежников и американцев и сдавать свой пост самозванцу, продолжая борьбу.

Именно поэтому в США в течение этой недели вновь и все активнее поднимается тема возможного применения военной силы в Венесуэле, а потому «слив» Болтона не вызвал большого удивления. Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов уверен, что появление информации о переброске войск можно считать «демонстративным жестом, который направлен на то, чтобы усилить давление на Каракас». Информацию о переброске военных Болтон мог засветить случайно, «но ничего удивительного в этом нет», так как «Соединенные Штаты всячески демонстрируют свою решимость», заявил Лукьянов газете ВЗГЛЯД . По его словам, США стараются оказать максимальное давление на власти Венесуэлы с тем, чтобы они пошли на попятный или как минимум согласились на немедленные выборы.

Американист Борис Межуев напомнил, что Болтон еще до начала кризиса выступал за вторжение в Венесуэлу. Данная «утечка» скорее всего тестирует мнение общественности и конгрессменов на предмет того, как они отреагирует, чтобы потом иметь возможность это опровергнуть, сказал Межуев газете ВЗГЛЯД.

«Давно такого не было, чтобы кто-то подсмотрел в блокнот и всем все рассказал, это стиль работы с аудиторией. Болтон любит такие необычные формы работы с общественным мнением. Такой экстравагантный вброс, это очень на него похоже», — подчеркнул эксперт.

Он также убежден, что колумбийцы на самом деле в курсе планов США, но «просто не хотят, чтобы об этом все знали».

Тем не менее, в самих США, подчеркнул Межуев, пока нет массированной информационной кампании о вмешательстве, как это было в 2002 году перед вторжением в Ирак.

«Тогда с сентября 2002 года все СМИ не переставая говорили о необходимости решения конфликта военным путем. Все, кто пытался что-то возразить, были осмеяны», — вспоминает Межуев, подчеркивая, что даже такой радикальный сенатор, как Линдси Грэм, удивил Трампа своими «очень осторожными суждениями».

Представитель МИД России Мария Захарова , комментируя «слив» Болтона, напомнила Вашингтону о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Тем не менее, такое вмешательство все же вполне может выйти за рамки обсуждений и утечек, полагают эксперты.

Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов не исключает, что переброска американский войск — уже реальность. Он напомнил, что в прошлом американские спецподразделения помогали колумбийцам вести борьбу с левыми повстанцами и с наркокартелями. «Подавление наркотрафика стало для американских подразделений достаточно успешной военно-политической операцией», — сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

Стоит напомнить, что некоторый американский контингент в Колумбии уже присутствует. Так, согласно двустороннему соглашению, там находится не менее 500 американцев, около 70 из которых военные, а остальные — контрактники. Они работают, по крайней мере, на семи колумбийских военных базах. Ранее власти Колумбии утверждали, что увеличивать численность американских военных в стране не планируется.

«Трамп, Болтон и Помпео стандартно говорят о том, что все варианты лежат на столе, и это не означает подготовку военного вторжения. Более того, я думаю, что американцам очень не хочется этого делать, но как инструмент давления, как средство укрепления переговорной позиции — это стандартный вариант», — считает Лукьянов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что эта утечка «наводит на многие мысли».

«Тем более, учитывая, что призывы использовать соседние с Венесуэлой страны для интервенции под предлогом тяжелой гуманитарной ситуации звучат в открытую в Соединенных Штатах и в ряде других стран», — сказал Лавров.

Борис Межуев тоже назвал «вполне реальными» планы Вашингтона создать плацдарм в Колумбии. Если в Венесуэле начнет развиваться «ливийский сценарий», то возможно вторжение не только США и Колумбии, но еще и Бразилии. «Многие латиноамериканские страны присоединяться, чтобы спасти Венесуэлу от „хаоса гражданской войны“. „Разумеется, это приведет к смене власти“, подытожил Межуев.

Ежели США все-таки решатся на вторжение, то Венесуэла, которая заметно уступает американцам в военной мощи, способна оказать сопротивление.

»Сегодня у Венесуэлы хорошо вооруженная армия, при чем вооруженная российским оружием. У нее мощная авиация и система ПВО, мотивированный личный состав», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт ПИР-Центра Вадим Козюлин.

Рядовой состав — это выходцы из трущоб. Среди нижних слоев Венесуэльского общества культивируется негативное отношение к империализму. Часть же офицерского состава прошла обучение в Российских военных училищах.

«Многие офицеры также настроены негативно и готовятся к отражению такого вторжения», — подчеркнул собеседник, добавив, что внешнее вторжение еще больше сплотит венесуэльское общество.

Масштабные операции такого рода, как правило, начинаются с ударов авиацией, а также крылатыми ракетами «Томагавк», отметил Козюлин. Но в Венесуэле предусмотрена очень широкая сеть ПВО всех уровней, начиная от переносных и заканчивая С-300, а также очень сильные ВВС. Для отражения наземного наступления у Венесуэлы есть около 200 танков российского производства (это недавно приобретенные модернизированные Т-72), порядка 300 бронемашин БМП-3 и различных модификаций БТР-80, а также ракеты воздух-земля. Армия довольно большая и вооружена российскими автоматами, которые производятся в самой Венесуэле по российским технологиям, подытожил собеседник.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец также назвал венесуэльскую армию «достаточно сильной» с точки зрения вооружений. Он напомнил, что в последнее время Каракас закупил российские комплексы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы, бронемашины. У Китая было приобретено большое количество стрелкового оружия.

Среди возможных сценариев вторжения эксперт исключает, что США попробуют атаковать с моря с помощью десанта или бомбардировочной авиации. По его словам, морские рубежи Венесуэлы «неплохо защищены».

«Венесуэла, конечно, не сможет победить американскую армию, которая на несколько порядков сильнее. Но при высадке с моря венесуэльцы смогут причинить американцам серьезные проблемы. Если говорить о вторжении, то самый логичный путь для его осуществления с территории Колумбии, где давно и вполне официально находятся американские военные базы. Кроме того, наземным путем всегда можно отправить военнослужащих не только официальной армии, но и частной военной компании, отпускников, и сказать, что «это не мы, это добровольцы», — рассказал Хейфец газете ВЗГЛЯД.

Однако немало проблем могут доставить Каракасу пограничные штаты, которые контролируются оппозиционными губернаторами. На этой территории американцы могут создать плацдарм. Если в конфликт окажется затянута и колумбийская армия, то она может воспользоваться своим полувековым оптом непрерывного боевого опыта по борьбе с повстанческими группировками. Однако Хейфец не исключает, что на сторону Мадуро встанут боевики из Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC, повстанческая группировка — ВЗГЛЯД).

Выиграть венесуэльская армия вряд ли сможет, но превратить конфликт в затяжной, по крайней мере на несколько месяцев, ей вполне по силам», — уверен Хейфец. Вадим Козюлин в свою очередь отметил: «У США будет много причин задуматься, прежде чем ввязаться в такую авантюру». Не стоит забывать американцам и о том, что в конце прошлого года эксперты прогнозировали, что именно Венесуэла может стать одним из возможных очагов начала третьей мировой войны, если США и другие страны попытаются начать военную операцию против нее под предлогом «свержения режима Мадуро».