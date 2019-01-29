Как обманывают россиян и другие события дня

Главные события вторника

Названо число "ракет Путина", которые уничтожат США

Одна российская ракета «Сармат» убьет 33-37 миллионов американцев, 10 «Сарматов» убьют их всех, заявил со страниц еженедельника «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.

"Иди отсюда на ***": Замглавы Росгеологии уволен за стрим

Заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга уволили из-за попавшего в Сеть видео, на котором он ругался матом, угрожал участнику онлайн-игры и рассказывал о сексуальных отношениях с подчиненной. Об этом сообщает ТАСС.

Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнув российскую журналистку Ольгу Скабееву, «сам себе выстрелил в голову». Об этом она сама заявила в своем инстаграме.

Порошенко захотел мира с Россией

Президент Украины Петр Порошенко признал , что стране необходим «холодный мир» с Россией. По его словам, тема войны и мира станет главной на предстоящих выборах президента Украины, потому что «народ будет избирать не просто президента, а и верховного главнокомандующего».

Россиян годами обманывают в магазинах

«Девяток яиц» превратился в российский мем. Чтобы «замаскировать» повышение стоимости продуктов, производители активно уменьшают их вес в упаковке. Съеживаются «стограммовые» плитки шоколада (до 82 грамм), литры молока (до 950 мл), ряженки (до 900 грамм), банки сметаны и даже пиво в жестяной упаковке продается уже не по поллитра, а по 450 грамм.

Газпром отомстит Польше за «Северный поток-2»

Газпром может отплатить Польше за создание проблем «Северному потоку — 2» той же монетой. Варшаве скоро потребуется согласовать с Газпромом строительство ее собственного газопровода Baltic Pipe, который призван заменить российский газ норвежским. Стоит ли Газпрому уподобляться своему самому ярому критику в ЕС и мешать строительству польской трубы?

Юбилей обернулся для Пугачевой провалом

Подготовка к первому за 10 лет сольному концерту певицы Аллы Пугачевой « обернулась громким провалом ». Часть билетов на предстоящий концерт была выкуплена в течение нескольких часов. Несколько дней спустя СМИ стали писать об их перепродаже спекулянтами уже за 45-375 тысяч.

Украинский футболист перешел в российский клуб

Трое на одного: как США шпионят за Россией

Три американских самолета-разведчика были замечены вблизи российских границ в течение одних суток. Один из них был перехвачен российским Су-27, который убедился, что разведчик удалился от границ и вернулся на аэродром. Всего за последнюю неделю радиотехнические войска ВКС обнаружили и сопроводили 19 воздушных объектов.

Украина спровоцировала секретный бунт в НАТО