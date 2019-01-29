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Вместо наемников в Венесуэлу отправили судьей РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
На самолете, якобы перевозившем в Венесуэлу бойцов ЧВК Вагнера, летела делегация с российскими судьями. Об этом сообщило парагвайское издание UltimaHora.
По информации издания, делегацию возглавлял председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев. Судьи прилетели в столицу Парагвая Асунсьон, где встретились с председателем Верховного суда Парагвая Хосе Раулем Торресом Кирмсером и вице-президентом республики Уго Веласкесом Морено. После этого делегация направилась в Гавану, где Лебедев провел встречу с главой Верховного народного суда Кубы Рубеном Ремихио Ферро.
Информацию о визите российских судей в Парагвай и на Кубу подтвердили в пресс-службе Верховного суда России.
Издание Ultima Hora подчеркнуло, что информация о личностях всех членов делегации и экипажа самолета, на котором они прибыли, была проверена в Иммиграционном управлении Парагвая. Возможность проникновения на борт посторонних людей, в том числе военных, исключена.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о прибытии в Венесуэлу сотрудников частных военных компаний для охраны президента Николаса Мадуро. По данным агентства, военных сначала перевезли на двух самолетах в Гавану, а оттуда направили в Каракас. Первый секретарь Всероссийской общественной организации «Поколение Победы», атаман хуторского казачьего общества Ховрина Евгений Шабаев заявил Reuters, что слышал о прибытии в Каракас 400 бойцов российских частных военных компаний с целью защиты Мадуро.
Комментарии2
В мире , Николас Мадуро , Вячеслав Лебедев , Reuters , Асунсьон , Венесуэла , Парагвай
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