Вместо наемников в Венесуэлу отправили судьей РФ

На самолете, якобы перевозившем в Венесуэлу бойцов ЧВК Вагнера, летела делегация с российскими судьями. Об этом сообщило парагвайское издание UltimaHora.

По информации издания, делегацию возглавлял председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев . Судьи прилетели в столицу Парагвая Асунсьон , где встретились с председателем Верховного суда Парагвая Хосе Раулем Торресом Кирмсером и вице-президентом республики Уго Веласкесом Морено. После этого делегация направилась в Гавану, где Лебедев провел встречу с главой Верховного народного суда Кубы Рубеном Ремихио Ферро.

Информацию о визите российских судей в Парагвай и на Кубу подтвердили в пресс-службе Верховного суда России.

Издание Ultima Hora подчеркнуло, что информация о личностях всех членов делегации и экипажа самолета, на котором они прибыли, была проверена в Иммиграционном управлении Парагвая. Возможность проникновения на борт посторонних людей, в том числе военных, исключена.