Минск выступает за нормализацию отношений с ЕС и США, заявил замглавы МИД

"Мы заинтересованы в улучшении отношений с ЕС и США", — сказал дипломат. Кравченко добавил, что Белоруссия хочет "самых лучших отношений с Россией и нормализировать отношения с Западом".

При этом он отметил, что на пути нормализации отношений с Европой и США предстоит много работы.

В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах.