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Минск выступает за нормализацию отношений с ЕС и США, заявил замглавы МИД 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия выступает за нормализацию отношений с США и Евросоюзом, сохраняя при этом хорошие отношения с Россией, заявил замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Мы заинтересованы в улучшении отношений с ЕС и США", — сказал дипломат. Кравченко добавил, что Белоруссия хочет "самых лучших отношений с Россией и нормализировать отношения с Западом".
При этом он отметил, что на пути нормализации отношений с Европой и США предстоит много работы.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины, что привело и к некоторому расширению штата американского посольства в Минске. В октябре глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск и Вашингтон продолжат работу по взаимному возвращению послов.
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В мире , Олег Кравченко , Владимир Макей , МИД , ЕС , Минск , США
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