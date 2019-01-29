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Politico: шатдаун укрепил положение Трампа перед выборами в 2020 году 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Политическая команда президента США Дональда Трампа пришла к выводу, что самый долгий в американской истории шатдаун не повлиял на его перспективы участия в президентской гонке на выборах в 2020 году, пишет Politico.
В предвыборном штабе президента США убеждены, что это лишь укрепило положение Трампа на ключевых фронтах предвыборной битвы. Кроме того, проведенный в последние дни частичной приостановки работы правительства опрос показал, что множество избирателей поддержали его стремление построить стену на границе с Мексикой, в то время как многие считают Трампа виновным в шатдауне.
Так, 61% опрошенных "поддерживают позицию президента по безопасности границ", а 52% избирателей согласны с тем, что текущая ситуация на границе между Соединенными Штатами и Мексикой представляет угрозу национальной безопасности для США, следует из результатов опроса. Кроме того, 53% избирателей поддерживают строительство пограничной стены или возведение какого-либо барьера для улучшения безопасности.
"Избиратели считают, что нынешняя ситуация на границе представляет угрозу национальной безопасности и большинство поддерживает строительство стены или барьера", — ответили Politico инициаторы опроса из команды Трампа.
Издание отмечает, что результаты опросов штаба Трампа расходятся с другими опросами на тему шатдауна, которые показали, что Трампу это нанесло ущерб.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену — с одобрением конгресса или без него.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп
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