Глава разведки США пугает Россией своих коллег и простых американцев

"Мне жаль разведку США ". Так прокомментировал речь Дэна Коутса замминистра иностранных дел России Сергей Рябков . Ранее глава американской нацразведки, выступая в Сенате, заявил: "Россия останется наиболее мощным вероятным противником Соединенных Штатов". Он уделил Москве особое место в своем докладе.

Слово "Россия" встречалось в докладе главы американской разведки больше, чем название любой другой страны. Дэн Коутс в своей вступительной речи как будто стремился одновременно напугать сенаторов и заверить их, что разведсообщество делает все возможное, чтобы сдерживать угрозу.

Начал, пожалуй, с самой актуальной сейчас для Америки темы — вмешательства в выборы.

"Мы считаем, что другие страны будут смотреть на выборы 2020 года как на возможность продвижения собственных интересов. Мы предполагаем, что они усовершенствуют свои возможности и освоят новые тактики. Они учатся друг у друга, перенимают опыт, приобретенный за время прошлых выборов. Мы отталкиваемся от успешного проведения наших выборов в Конгресс в 2018, и сосредоточены на том, чтобы извлечь уроки и готовиться к выборам в 2020-м. Я бы описал четыре страны — Россию, Китай, Северную Корею и Иран — как большую четверку. Каждая из них представляет уникальную угрозу для США и наших партнеров".

В числе основных угроз Коутс перечислил и то, что КНДР, похоже, не откажется от ядерного оружия. Но особое внимание глава нацразведки уделил сотрудничеству России и Китая. В США, как выясняется, ждут, что отношения Москвы и Пекина укрепятся в этом году еще сильнее, и очень боятся этого.

Страх у Вашингтона вызывают и успехи нашей страны на военно-техническом поле. По словам Коутса, Москва скоро добьется особого прогресса в модернизации систем ПВО, подлодок и средств радиоэлектронной борьбы. А также в космосе.

"Иностранные правительства расширят использование космической разведки, связи и навигации. И Китай, и Россия продолжат развертывание и оснащение военно-космических сил, а также введут в строй новое антиспутниковое оружие, что станет угрозой для США и их союзников. Могу сказать, что космос стал новым глобальным полем боя, и конкуренцию там нам будет создавать множество стран".

В России на резкие слова Коутса отреагировали спокойно. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев , комментируя заявление главы нацразведки, отметил, что пугать сенаторов — фактически работа Коутса. От того, насколько они поверят в его слова, зависит американский военный бюджет, а значит, и их попытки доминировать на мировой арене.

"Американцы не признают равенства. Они воспринимают любые действия других стран, которые сравнимы с действиями США в сфере военного строительства, в других сферах, как немедленную угрозу американским национальным интересам. И вот эта стратегия, она разрушает систему коллективной безопасности, она разрушает систему тех договоренностей, которые с огромным трудом нарабатывались человечеством в последние десятилетия, и она лишь подпитывает вот это маниакальное стремление американцев везде и во всем быть первыми и единственными".

Подобную точку зрения высказал и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров . Он обратил внимание на то, что США обвиняют другие страны во вмешательстве в свои дела в особенно показательное время.

"Глава американской спецслужбы делает заявление в тот момент, когда американцы одновременно, та же спецслужба, готовят смещение Мадуро, назначает нового президента и еще пытается нас в чем-то обвинить, в том, что мы даже еще не делали. Это есть полное неуважение ко всему миру, то есть Америка — это одно, все страны мира — это другое. Один стандарт — для Америки, остальные все стандарты — для другого мира".

Но любопытно, как была построена речь Коутса. Если в начале он пугал сенаторов самыми разными угрозами, то ближе к концу высказал реальные стратегические опасения. Например, отметил, что все труднее американцам дается взаимодействие с Турцией, несмотря на то, что обе страны — союзники по НАТО . Вот как объясняет это сенатор Алексей Пушков

"Соединенные Штаты хотят навязать свой курс всем другим государствам. Ну, европейцы это глотают, а Эрдоган это уже не проглотил, он уже готов быть в составе НАТО, но не готов быть безропотным союзником США, тем более, что у него есть глубокое убеждение, что корни заговора, которые он подавил 2 года тому назад, шли в США. Не во всем с США соглашаются и в ряде других государств. Например, в Египте, где продолжают с нами военное сотрудничество, и американцам это не нравится, в Индии, которая закупает наши системы С-400".

Ну и еще одно интересное заявление Коутса фактически проигнорировали западные агентства. Глава разведки сказал, что у него нет данных, что Иран продолжает свою ядерную программу. А если так, то слова Коутса противоречат всему, что США делает в отношении Тегерана. Получается, что все санкции и ястребиная политика Трампа неоправданы.