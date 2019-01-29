Кличко поддержал решение Порошенко баллотироваться на второй срок

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона про столицу, который сможет дать возможность реального самоуправления не только Киеву, но и каждому городу, и поселку. Сильные города — сильная Украина", — сказал Кличко в видеообращении, которое показали на форуме в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.

В понедельник пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева сообщила, что Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль.