Украинские националисты заставили чеченцев объясниться

Представители нескольких украинских националистических организаций добились объяснений от представителей чеченской диаспоры Киева, принимавшего участие в драке в центре украинской столицы, произошедшей 26 января. Об этом со ссылкой на координатора объединения С14 Евгения Мазура сообщает УНИАН

«Несколько дней назад произошла драка на Бессарабке (местность в центре Киева — прим. «Ленты.ру»). Группа парней забивала ногами мужчину. Впоследствии одного из фигурантов нашли в соцсетях, где он выложил фото в футболке РФ. В результате этого у многих людей возник вопрос: "Кадыровцы толпой забивают человека прямо в центре столицы?"» — рассказал Мазур о событиях последних дней.

Затем, по его словам, представители С14, «Традиции и порядка» и запрещенного в России «Правого сектора» решили провести собственное расследование.

«Мы провели ряд переговоров с чеченской диаспорой. Даже приезжали к мечети на Татарке (киевская мечеть "Ар-Рахма" — прим. «Ленты.ру»), куда ходил данный молодой человек», — сообщил Мазур.

В своей беседе с националистами один из участников драки объяснил детали произошедшего. Он указал, что конфликт начался после оскорблений в адрес чеченцев со стороны некоего нетрезвого мужчины, после чего завязалась уже массовая драка. Юноша признал, что «бить толпой одного — неправильно». Наличие у него футболки с российской символикой он объяснил своим занятием борьбой — на футболке якобы присутствует надпись «Wrestling team».

«Не ношу ее с гордостью», — добавил он.

Также юноша пообещал, что подобного больше не повторится и заявил, что футболку с символикой РФ больше носить не будет.

УНИАН отметил, что в течение всего разговора молодой человек стоял в шапке с надписью «Ukraine», а на фразу националистов «Слава Украине» ответил словами «Героям слава». При этом в публикации Мазура в Facebook (которая, как отмечает «Преступности.нет», была удалена из соцсети) о чеченцах говорилось в множественном числе, однако на видео была снята беседа лишь с одним молодым человеком.

Кадры избиения толпой подростков мужчины в центре Киева были опубликованы в ночь на 27 января. Утверждалось, что в ходе процесса подростки выкрикивали фразу «мы чеченцы, вы не знаете с кем связались».