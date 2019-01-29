Правительство Палестины подало в отставку

Правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку, но продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров, сообщило палестинское агентство Wafa.

"Правительство подало господину президенту (Махмуду Аббасу — ред.) прошение об отставке. Оно продолжит исполнять обязанности и служить нашему народу… до формирования нового правительства", — передало агентство слова Хамдаллы на заседании кабмина во вторник.

Он отметил, что желает скорейшего формирования нового кабинета и для успеха его работы потребуется "доверие граждан" и "искренняя поддержка всех сил, фракций и составляющих палестинского общества".

Хамдалла возглавлял правительство Палестины с 2014 года.