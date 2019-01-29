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Названо число "ракет Путина", которые уничтожат США

Во Франции избили и ограбили 86-летнюю супругу Жана-Мари Ле Пена 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный мужчина напал на супругу основателя французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена в парижском пригороде Сель-Сен-Клод, сообщает газета Parisien.
Инцидент произошел в понедельник около 13.00 (15.00 мск). 86-летняя Жани Ле Пен припарковала свою машину и собиралась отправиться на рынок. Когда она вышла из автомобиля, на нее напал неизвестный, оттолкнул на землю, нанес удары кулаком и шлемом и забрал ее сумочку.
Затем злоумышленник скрылся на скутере, которым управлял его сообщник. Нападавшие попытались снять с банковской карты Ле Пен сумму, превышающую 2400 евро.
Жани Ле Пен находится в госпитале, у нее диагностировали ушибы в области левого локтя и боли в шее. Расследованием инцидента занимается версальское отделение полиции.
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В мире , Жан-Мари Ле Пен , Национальный фронт , Франция
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