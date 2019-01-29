Во Франции избили и ограбили 86-летнюю супругу Жана-Мари Ле Пена

Инцидент произошел в понедельник около 13.00 (15.00 мск). 86-летняя Жани Ле Пен припарковала свою машину и собиралась отправиться на рынок. Когда она вышла из автомобиля, на нее напал неизвестный, оттолкнул на землю, нанес удары кулаком и шлемом и забрал ее сумочку.

Затем злоумышленник скрылся на скутере, которым управлял его сообщник. Нападавшие попытались снять с банковской карты Ле Пен сумму, превышающую 2400 евро.

Жани Ле Пен находится в госпитале, у нее диагностировали ушибы в области левого локтя и боли в шее. Расследованием инцидента занимается версальское отделение полиции.