Неизвестный мужчина напал на супругу основателя французской партии "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена в парижском пригороде Сель-Сен-Клод, сообщает газета Parisien.
Инцидент произошел в понедельник около 13.00 (15.00 мск). 86-летняя Жани Ле Пен припарковала свою машину и собиралась отправиться на рынок. Когда она вышла из автомобиля, на нее напал неизвестный, оттолкнул на землю, нанес удары кулаком и шлемом и забрал ее сумочку.
Затем злоумышленник скрылся на скутере, которым управлял его сообщник. Нападавшие попытались снять с банковской карты Ле Пен сумму, превышающую 2400 евро.
Жани Ле Пен находится в госпитале, у нее диагностировали ушибы в области левого локтя и боли в шее. Расследованием инцидента занимается версальское отделение полиции.