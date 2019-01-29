Родным капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на сегодняшний день неизвестно его местонахождении, сообщила РИА Новости Крым мать мужчины Евгения Горбенко.
Ранее адвокат капитана сейнера Максим Могильницкий сообщил о пропаже Горбенко, допустив, что к его исчезновению может быть причастна Служба безопасности Украины. В СБУ в свою очередь заявили, что информация о задержании капитана судна сотрудниками ведомства не поступала. В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой указали, что проверяют информацию об исчезновении моряка и добавили, что пока заявления о его пропаже не поступало.
"Пока что ничего не известно, мы все еще не знаем, где Владимир", — рассказала Евгения Горбенко.
Крымское судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа — все из Керчи. Двое из них сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Позже еще семерых членов экипажа обменяли на украинских моряков с рыболовецкого судна "ЯМК-0041". Капитан "Норда" Владимир Горбенко остался на Украине под подпиской о невыезде. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Крымское управление ФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).