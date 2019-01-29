Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я ничего не знаю о сыне» — мать капитана «Норда» 

РИА Новости Крым 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Родным капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко на сегодняшний день неизвестно его местонахождении, сообщила РИА Новости Крым мать мужчины Евгения Горбенко.
Ранее адвокат капитана сейнера Максим Могильницкий сообщил о пропаже Горбенко, допустив, что к его исчезновению может быть причастна Служба безопасности Украины. В СБУ в свою очередь заявили, что информация о задержании капитана судна сотрудниками ведомства не поступала. В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой указали, что проверяют информацию об исчезновении моряка и добавили, что пока заявления о его пропаже не поступало.
"Пока что ничего не известно, мы все еще не знаем, где Владимир", — рассказала Евгения Горбенко.
Крымское судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. На сейнере находились 10 членов экипажа — все из Керчи. Двое из них сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Позже еще семерых членов экипажа обменяли на украинских моряков с рыболовецкого судна "ЯМК-0041". Капитан "Норда" Владимир Горбенко остался на Украине под подпиской о невыезде. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Крымское управление ФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
РИА Новости Крым: последние новости
"Он будет отвечать за все": Тимошенко пригрозила Порошенко сроком "Помощь извне": в ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу Крым - российский: французский журналист привел доказательства
Комментарии
В мире , ФСБ , СБУ , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение