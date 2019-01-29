Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: правительство США признано самым коррумпированным за семь лет 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Действующее правительство США стало самым коррумпированным за последние семь лет. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, об этом свидетельствует индекс восприятия коррупции 2018 года, составленный организацией Transparency International.
Подчеркивается, что в этом рейтинге США опустились на шесть позиций и заняли 22-е место.
По мнению авторов исследования, глобально рост коррупции связан с увеличением числа политиков-популистов, которые нарушают основы демократии.
Ранее сообщалось, что госдолг США вырос на $2 трлн при президент США Дональде Трампе.
Газета.Ru: последние новости
В Италии снизят пенсионный возраст СМИ узнали дату и место выдвижения Порошенко кандидатом в президенты Трехлетний мальчик рассказал, как медведь спас его из леса в США
В мире , Дональд Трамп , Bloomberg , США
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение