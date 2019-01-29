Bloomberg: правительство США признано самым коррумпированным за семь лет

Действующее правительство США стало самым коррумпированным за последние семь лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, об этом свидетельствует индекс восприятия коррупции 2018 года, составленный организацией Transparency International.

Подчеркивается, что в этом рейтинге США опустились на шесть позиций и заняли 22-е место.

По мнению авторов исследования, глобально рост коррупции связан с увеличением числа политиков-популистов, которые нарушают основы демократии.