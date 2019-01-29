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Местонахождение капитана «Норда» по-прежнему неизвестно, заявил адвокат 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Местонахождение капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, пропавшего без вести на Украине, по-прежнему неизвестно, сообщил адвокат крымского моряка Александр Руденко.
Ранее руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий сообщил, что капитан "Норда" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал. Он не выходит на связь с родными и адвокатами. Могильницкий допустил причастность к исчезновению СБУ.
"Местонахождение Владимира Горбенко по-прежнему остается для нас неизвестным. С нашей стороны предпринимаются все меры для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации", — сказал РИА Новости Руденко.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.
Капитану судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
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В мире , Александр Руденко , СБУ , РИА Новости
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