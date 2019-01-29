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В МИД Колумбии отреагировали на запись Болтона о пяти тысячах солдат 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Reuters
В колумбийском МИД прокомментировали запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о «5 тыс. солдат в Колумбию».
«Что касается упоминания Колумбии в блокноте, который держал господин Болтон, то значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — цитирует пресс-служба главу МИД Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные о том, что после пресс-конференции, посвящённой Венесуэле, в блокноте Болтона фотографы рассмотрели сделанную его рукой запись «5 тыс. солдат в Колумбию».
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