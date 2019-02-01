Сделано паническое заявление о вреде Крымского моста

Керченский подходный канал стремительно мельчает, что может нанести серьезный вред судоходству в регионе, пишут украинские СМИ. По их мнению, во всем виноват Крымский мост. Переправа якобы "убила" морскую отрасль в близлежащей Керчи и лишила работы местных жителей.

В 2015 году, в начале строительства Крымского моста, по Керченскому подходному каналу могли ходить суда с осадкой до восьми метров. В январе 2019 года этот показатель снизился до 4,9 метра, сообщает украинское издание "Обозреватель".

Процесс резко активизировался после начала строительства Крымского моста. На дне начал быстро скапливаться ил. Специалисты называют такой процесс "заиливанием".

Как сообщает портал "Керчь. ФМ" со ссылкой на работника Керченского порта, заиливание ускорилось из-за изменения гидродинамики в проливе. Водный поток из Азовского моря выносит песок и ил, часть которого не может пройти мимо опор Крымского моста. В итоге ил заносится в акваторию Керченского порта, она продолжает мелеть.

Подобный эффект наблюдается и в проливе, утверждает специалист. По его словам, за последние годы со стороны Черного моря на мель село несколько судов, хотя раньше корабли свободно проходили этот участок у Крымского моста.

Уменьшение осадки плохо сказывается на работоспособности порта в Керчи. Зарплаты в морском секторе упали, кто-то лишился работы, говорит работник отрасли.

Ранее украинские СМИ опубликовали очередную небылицу, которую выдали за сведения из "секретных документов", предназначенные главе Федерального агентства железнодорожного транспорта России. В документах сказано, что на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту, якобы началось сползание грунта.

Напомним, движение легковых автомобилей по Крымскому мосту было запущено в мае прошлого года. Спустя несколько месяцев по переправе пустили большегрузные транспортные средства. В конце 2019 года по мосту промчатся первые поезда.