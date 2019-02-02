«Спроектирован неверно»: поразительное откровение про Крымский мост

Переправе через Керченский пролив предрекают печальное будущее. Из-за ошибок в проектировании Крымский мост может не простоять и пяти лет, заявил командующий остатками Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. Адмирал высказался предельно откровенно.

Он вспомнил о ноябрьском инциденте недалеко от Крымского моста, когда российские пограничники задержали несколько украинских кораблей. По словам Воронченко, переход был спланирован, командования было нарастить боевую группировку в Азовском море.

Украинский адмирал опроверг сообщения о том, что корабли шли подрывать Крымский мост. Подобные утверждения он назвал "абсурдными".

"Да кому этот ваш мост нужен?! Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", — сказал Воронченко в интервью "Крым. Реалии".

По всей видимости, адмиралу как следует промыли мозг. Заявления об "ошибках в проектировании" и неминуемом обрушении из-за тектонических плит или сложного грунта — типичные байки украинской пропаганды. Тамошние СМИ и блогеры до сих пор не могут свыкнуться с тем, что несмотря на их прогнозы Крымский мост был построен, причем автомобильную часть переправы запустили досрочно.

Казалось бы, пришла пора признать свою неправоту и смириться с существованием Крымского моста. Но украинские патриоты упрямые, как бараны. Признать правоту России для них, видимо, сложнее, чем совершить харакири на Красной площади.

К борьбе с Крымским мостом украинцы подключили даже астрологов. Один из них, Влад Росс, дал переправе от силы семь-девять лет жизни. Учитывая, что трасса была построена в 2018 году, то по прогнозу астролога она рухнет в 2025-2027 годах.

Ну а пока украинцы бесятся и сходят с ума от бессилия, жители Крыма и Кубани спокойно пользуются новой переправой. С момента запуска автомобильного движения в мае прошлого года по Крымскому мосту проехало почти четыре миллиона автомобилей. Совсем скоро будет запущено железнодорожное сообщение.