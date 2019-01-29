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В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о новом перемирии с 29 декабря, но стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Фрунзе, Веселогоровка, Донецкий, Желобок. Всего по территории республики было выпушено более 60 мин и гранат. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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