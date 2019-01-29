Названы самые «позорные» фейки СМИ США о России

На пятом месте рейтинга публикация Slate от 31 октября 2016 года. В материале говорится, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании поддерживал связь с Кремлем

Издание Intercept подобрало список самых «позорных» по мнению автора Гленна Гринвальда фейков американских СМИ о России

В статье также говорится о реакции на них общественности и роста уровня «журналистской халатности» среди представителей американских СМИ.

В основном в подобных материалах речь идет о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США . Автор отметил, что часто новостные ресурсы США удаляют все упоминания о своих провалах после разоблачения.

На пятом месте рейтинга публикация Slate от 31 октября 2016 года. В материале говорится, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании поддерживал связь с Кремлем через секретный сервер. Такие материалы всегда вызывали в Америке широкий резонанс, поэтому на статью тогда отреагировала даже Хиллари Клинтон , которая стремилась уличить Трампа в «сговоре» с Россией.

Однако позже более влиятельные издания, проверив информацию, написали, что она не соответствует действительности.

На четвертой позиции рейтинга статья британского издания The Guardian от ноября 2018 года.

В статье говорится о том, что глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт трижды навещал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне и оставался при этом незамеченным, что спровоцировало массу доводов о «связях» с Москвой.

При этом информация до сих пор не получила официального подтверждения, в посольстве назвали это полным фейком.

На третьем месте скандальный материал CNN от 27 июля 2018 года о том, что бывший адвокат президента Майкл Коэн был намерен доложить спецпрокурору Роберту Мюллеру о возведении Trump Tower в Москве. Также в статье говорится о встрече участников проекта — Дональд Трамп-младший, Джаред Кушнер, Пол Манафорт и российский юрист Наталия Весельницкая. Позже адвокат Коэна разоблачил информацию.

На втором месте материал с BuzzFeed также о строительстве Trump Tower в Москве. В нем рассказывается, как Трамп сам инструктировал своего на тот момент адвоката Майкла Коэна. Позже спецпрокурор назвал информацию разоблачающей.

Лидерство в списке, по мнению Гринвальда, делят между собой CNN и MSNBC.