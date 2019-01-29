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В сирийской Латакии заработал крупнейший в стране молокозавод 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Он был построен «с нуля» в рамках госпрограммы по восстановлению республики.
В Сирии в провинции Латакия заработал крупнейший в стране молокозавод, построенный «с нуля» в рамках госпрограммы по восстановлению республики.
На нем установлено самое современное оборудование, которое позволяет ежедневно производить тонны кефира, сметаны, сыра, и конечно же самого молока. Этих объемов хватает, чтобы полностью обеспечить потребности провинции. Ферма находится всего в сотне метров от завода. Международные санкции не затронули поставки продовольствия и продуктов питания, поэтому власти смогли купить породистых немецких коров.
«Этих коров мы покупали в Германии. Их специально вывели для производства молока высокого качества. Сложностей с перевозом их в Сирию у нас не было», — исполнительный директор животноводческого комплекса Ахмад Кафар.
Голштино-фризская порода, является самой распространённой породой молочного скота на земном шаре, ее отличительная черта — темный окрас и невероятно большие надои. Триста тридцать коров в этом хозяйстве в сутки дают больше шести с половиной тонн молока.
В ближайшее время поголовье коров на ферме планируют довести до тысячи. Такие современные комплексы полного цикла, по примеру Латакии, появятся во всех провинциях Сирии.
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