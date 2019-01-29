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Мадуро пообещал дать «симметричный ответ» на санкции США против Венесуэлы 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Лидер латиноамериканской страны назвал американские ограничительные меры незаконными.
Новые санкции США против Венесуэлы являются противозаконными и официальный Каракас предпримет все меры для защиты своих интересов. Соответствующее заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Глава латиноамериканского государства также обвинил Соединенные Штаты в намерении «украсть нефтегазовую компанию Citgo», которая является американским подразделением венесуэльской корпорации PDVSA.
«Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине», — заявил Николас Мадуро.
Президент Венесуэлы также сообщил, что власти страны дадут «симметричный ответ» для защиты своих интересов в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. В частности, ограничения затронут государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Американское руководство заблокирует активы корпорации на семь млрд долларов.
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В мире , Видео , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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