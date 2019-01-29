Мадуро пообещал дать «симметричный ответ» на санкции США против Венесуэлы

Лидер латиноамериканской страны назвал американские ограничительные меры незаконными.

Новые санкции США против Венесуэлы являются противозаконными и официальный Каракас предпримет все меры для защиты своих интересов. Соответствующее заявление сделал венесуэльский лидер Николас Мадуро

Глава латиноамериканского государства также обвинил Соединенные Штаты в намерении «украсть нефтегазовую компанию Citgo», которая является американским подразделением венесуэльской корпорации PDVSA.

«Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине», — заявил Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы также сообщил, что власти страны дадут «симметричный ответ» для защиты своих интересов в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении Венесуэлы. В частности, ограничения затронут государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Американское руководство заблокирует активы корпорации на семь млрд долларов.