Эксперт: США рискуют ввязаться еще в одну ненужную войну

США рискуют ввязаться еще в одну "бесконечную ненужную войну", когда угрожают потенциальным применением силы в Венесуэле . С таким предупреждением выступил в понедельник в своем авторском комментарии старший редактор журнала The American Conservative Дэниел Лэрисон.

По его оценке, республиканская администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вмешалась во "внутренний политический спор в другой стране", когда решила поддержать венесуэльскую оппозицию. "Имеется подлинная опасность того, что Трамп может импульсивно отреагировать на события в Венесуэле и приказать предпринять военные действия, которые способны втянуть Соединенные Штаты в еще одну бесконечную ненужную войну", — полагает Лэрисон.

"Если США действительно нападут на венесуэльское правительство, это станет катастрофой для народа Венесуэлы. Не будет быстрой и легкой войны, в которую явно верит Трамп", — подчеркнул публицист. При этом он выразил мнение, что советники главы Белого дома предпринимают попытки отговорить его от рассмотрения варианта применения силы в отношении нынешнего правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

В другой своей колонке Лэрисон подверг резкой критике решение госсекретаря США Майкла Помпео создать пост спецпредставителя по Венесуэле и назначить на него Эллиотта Абрамса, которого в Вашингтоне иной раз именуют "помощником министра по "грязным" войнам". Абрамс считается достаточно противоречивой фигурой в вашингтонских политических кругах, игравшей в свое время ключевую роль в поддержке "эскадронов смерти" в Сальвадоре. В период правления администрации Рональда Рейгана он был замешан в скандале "Иран-контрас", связанном с незаконными поставками оружия никарагуанским контрреволюционерам. Суд признал Абрамса виновным в утаивании информации от Конгресса США , однако президент Джордж Буш-старший помиловал его в конце 1992 года.

"Сигнал, посланный его возвращением в первые ряды американской дипломатии, не пройдет мимо внимания Каракаса. Возложение на Абрамса ответственности за какой бы то ни было аспект внешней политики США — это ужасная ошибка", — пишет Лэрисон. С его точки зрения, назначение лица, за которым тянется длинный шлейф "поддержки гражданских войн и переворотов в странах Латинской Америки", должно вызывать всеобщую тревогу.

"Помпео едва ли мог выбрать человека с более запятнанной в регионе репутацией", — убежден член редколлегии The American Conservative. На его взгляд, госсекретарь по существу подтвердил, что политика США в Западном полушарии настолько "цинична и деструктивна", насколько многие и опасались.