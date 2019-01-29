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И. о. главы Пентагона обвинил Россию в нарушении ДРСМД 

РИА Новости 1 час назад
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что Москва "подрывает доверие и безопасность" в Европе, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Россия продолжает нарушение договора о РСМД. Это вызывает сожаление. Москва отказывается уважать свои международные обязательства, подрывает доверие и безопасность не только в Европе, но и далеко за пределами", — сказал он на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" договора, иначе Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.
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В мире , Видео , Политика , Патрик Шэнахан , Йенс Столтенберг , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , НАТО , Москва
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