СМИ: Посол США демонстративно покинул встречу с лидерами Косова

Посол Соединённых Штатов в Приштине Филип Коснет демонстративно покинул встречу с лидерами непризнанного государства Косово.

Об этом сообщает RTK2 со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной такого шага стало то, что косовский премьер Рамуш Харадинай отказался отменять 100% торговые пошлины на сербские товары и вести диалог с Белградом по урегулированию ситуации в регионе, хотя США потребовали это сделать.

Собеседник телеканала добавил, что Коснет, обсуждая данную тему, заявил, что «существует два варианта — отмена пошлин согласно желанию США или введение американских санкций в отношении Косова, что подразумевало бы серьёзное ухудшение отношений» между Приштиной и Вашингтоном.

Непризнанное государство Косово в последнее время реализовало ряд провокационных шагов, направленных против Сербии, в частности приняло решение о создании собственной армии и ввело пошлины в размере 100% на сербские товары, а после ещё и расширило их.