В Европарламенте предложили восстановить диалог с Россией по визам

Ряд депутатов Европарламента внесли в рассматриваемый проект резолюции об отношениях РФ-ЕС предложения об упрощении выдачи виз российским гражданам и возобновлении переговоров о либерализации визового режима, свидетельствует рассматриваемый в ЕП документ.

В декабре евродепутат от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение комитета по иностранным делам проект резолюции о политических отношениях ЕС РФ , в котором, в частности, предлагалось пересмотреть рамки двустороннего взаимодействия и отказаться от соглашения о партнёрстве, а также рассмотреть вопрос о расширении санкций против РФ, включая персональные. В настоящее время в документ вносятся поправки, его рассмотрение на пленарной сессии планируется в марте.

Депутат от ФРГ Хельмут Шольц предлагает зафиксировать в резолюции предложение о "возобновлении переговоров по либерализации визового режима" с РФ.

Трое других депутатов, Хильде Вотманс и Луи Мишель из Бельгии и Патрисия Лалонд из Франции, в совместно предложенной поправке "призывают к инициативе ЕС по облегчению в одностороннем порядке выдачи виз, чтобы российские граждане, не внесенные в санкционные списки ЕС, имели дело с открытым и конструктивным Евросоюзом".

"ЕП считает, что приостановленные в настоящее время переговоры об упрощении визового режима должны быть возобновлены параллельно с прогрессом в выполнении Минских соглашений и общим прогрессом в соблюдении РФ международного права и демократических стандартов…" — говорится в поправке.

ЕС приостановил переговоры с РФ о либерализации визового режима в 2014 году.

Осенью прошлого года представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва привержена задаче перехода к безвизовому режиму со странами-членами ЕС, в том числе потому, что это записано во многих общеевропейских документах.

По словам Захаровой, Россия продолжает разъяснять европейским партнерам необходимость возобновления визового диалога на самых разных площадках, в том числе в рамках совместного комитета по наблюдению за выполнением визового соглашения.