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В Венесуэле сотрудники нефтяной компании перекрыли вход на одну из площадок в знак протеста 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
В Венесуэле протестующие против невыплаты зарплат нефтяники перекрыли вход на одну из площадок нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в штате Монагас. Об этом сообщает El National.
Впоследствии на место для защиты объекта прибыли сотрудники национальной гвардии, они планируют выступить в качестве посредника для общения с представителями демонстрантов.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства. США и ряд западных стран заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента.
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