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В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна «Норд» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Со следователем СБУ, который ведет дело Горбенко с целью установить его местонахождение, был проведен телефонный разговор.
В Службе безопасности Украины заявили, что пропавший без вести капитан судна «Норд» Владимир Горбенко в настоящее время у них не находится. С таким заявлением выступил адвокат моряка Александр Руденко.
По его словам, со следователем СБУ, который ведет дело Горбенко с целью установить его местонахождение, был проведен телефонный разговор.
«Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает», — цитирует Руденко ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что заявление о пропаже Горбенко было подано в СБУ, а также в полицию и прокуратуру. В настоящее время данных о местонахождении капитана «Норда» пока нет.
Ранее стало известно, что Горбенко, который удерживается на Украине, перестал выходить на связь. Об этом сообщил руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.
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Комментарии5
В мире , Видео , Украина , Александр Руденко , Генпрокуратура РФ , СБУ , ИТАР-ТАСС
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