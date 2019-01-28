В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна «Норд»

Со следователем СБУ , который ведет дело Горбенко с целью установить его местонахождение, был проведен телефонный разговор.

В Службе безопасности Украины заявили, что пропавший без вести капитан судна «Норд» Владимир Горбенко в настоящее время у них не находится. С таким заявлением выступил адвокат моряка Александр Руденко

По его словам, со следователем СБУ, который ведет дело Горбенко с целью установить его местонахождение, был проведен телефонный разговор.

«Он сообщил, что никакими данными о его официальном задержании не располагает», — цитирует Руденко ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что заявление о пропаже Горбенко было подано в СБУ, а также в полицию и прокуратуру . В настоящее время данных о местонахождении капитана «Норда» пока нет.

Ранее стало известно, что Горбенко, который удерживается на Украине, перестал выходить на связь. Об этом сообщил руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.