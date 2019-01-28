Мадуро готов встретиться с Трампом

«Если будет необходимость встретиться хоть с самим дьяволом для того, чтобы отношения наших стран были мирными, мы это сделаем», — объяснил Арреаса.

Он добавил, что Соединённые Штаты косвенно признают законность президентской власти, передаёт «Интерфакс» . По его словам, доказательство этого — тот факт, что МИД Венесуэллы регулярно получает от США дипломатические ноты.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США и ряд других стран. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.