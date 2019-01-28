Обидчик Скабеевой ответил на предупреждение Кадырова

Депутат Рады Борислав Береза заявил, что ему не за что извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой.
Так парламентарий прокомментировал упрек главы Чечни Рамзана Кадырова, раскритиковавшего поведение Березы в стенах ПАСЕ: ранее украинский депутат грубо оттолкнул Скабееву и допустил в ее адрес ряд оскорбительных высказываний. Тогда Кадыров заявил, что если Береза не извинится, "обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".
Депутат усомнился, что слова Кадырова являются угрозой.
"Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они (СБУ. — Прим.ред.) бы сообщили", — цитирует его "Громадское телевидение".
Береза также добавил, что не считает себя обязанным извиниться и подчеркнул, что не собирается ходить с охраной.
"Я хожу по улицам Киева сам, использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?", — поинтересовался он.
Ранее редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, который также толкнул Скабееву в кулуарах ПАСЕ, выразил готовность "понести пропорциональное наказание". При этом он заявил, что поступил "так, как должен был бы поступить любой" и отказался извиняться перед российской журналисткой.