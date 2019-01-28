В Японии отметили влияние санкций на переговоры с Россией

Бывший сотрудник МИД Японии , дипломат, который в качестве главы департамента ведомства занимался подготовкой встречи в 2001 году президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори, Кадзухико Того отметил влияние санкций на переговоры двух стран.

«Из шести лет переговоров между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным два года оказались потрачены впустую из-за санкций. Во-первых, нужно понимать, что, несмотря на эти меры, обе стороны сейчас кажутся искренними в стремлении приложить все усилия для заключения мирного соглашения», — сказал он в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе.

По его словам, если после подписания договора уровень доверия будет достаточно высоким, за этим может последовать «и соответствующее решение».

Таким образом он ответил на вопрос, может ли потепление отношений между Москвой и Токио привести к полной отмене санкций.

Ранее в Кремле указали на то, что поддержка Токио санкционного режима против Москвы мешает подписанию мирного договора.