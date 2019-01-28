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Президент Бразилии перенес хирургическую операцию 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару перенес хирургическую операцию, к своим обязанностям целиком он приступит 29 января, сообщает портал TN.
До вторника ответственным за страну будет вице-президент Антониу Гамилтон Моурау.
Во время операции врачи удалили колостомный мешок, который Болсонару использовал из-за повреждений, полученных в результате ножевого ранения во время покушения в сентябре.
"Крепко всех обнимаю, увидимся в ближайшее время! Бог нас ведет!" — написал Болсонару в Twitter.
Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего.
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