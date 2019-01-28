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ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты Украины 

РИА Новости + ещё 3 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) в понедельник зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента страны, сообщает пресс-служба ЦИК.
"Сегодня комиссия зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрировано 22 кандидата на пост президента Украины", — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.
По данным пресс-службы, кандидатом зарегистрирован представитель от националистической партии "Свобода" Руслан Кошулинский и самовыдвиженец, бывший советник министра обороны Александр Данилюк.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.
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В мире , Украина , Александр Данилюк , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России
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