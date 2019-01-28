ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины ЦИК ) в понедельник зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента страны, сообщает пресс-служба ЦИК.

"Сегодня комиссия зарегистрировала двух кандидатов на пост президента Украины. Всего зарегистрировано 22 кандидата на пост президента Украины", — говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, кандидатом зарегистрирован представитель от националистической партии "Свобода" Руслан Кошулинский и самовыдвиженец, бывший советник министра обороны Александр Данилюк

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.