Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу

Новый план мирного урегулирования в Донбассе, который должен прийти на смену Минским соглашениям, предполагает организацию совместной миссии ООН ОБСЕ , а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик в интервью австрийской газете Kleine Zeitung.

«В течение последних лет мы увидели, что в Минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента — проведения местных выборов — требуется помощь извне», — сказал он, подчеркнув, что организовать такие выборы может только ООН.

По его словам, новый план должны утвердить страны «Нормандской четверки» — Украина, Россия, Франция и Германия. Предварительный вариант соглашения был представлен на состоявшемся в декабре 2018 года в Милане заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции, которые «могли задавать вопросы и делать комментарии».

Подразумевается, что ООН и ОБСЕ будут действовать не параллельно, а вместе. Кроме того, предполагается создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса, которое бы работало наподобие ранее созданного ЕС на Балканах. Его полномочия должны распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, оно должно сотрудничать с администрацией миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под ее руководством.

«Нужно соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане. Минские договоренности не ратифицировал ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема», — заявил Сайдик.

Также планом предлагается создание в ЛНР и ДНР переходной администрации ООН, которая должна следить за реализацией мирного плана

Дипломат добавил, что численность миротворческой миссии ООН в Донбассе пока не рассчитывалась, однако он считает, что что она будет меньше озвученной некоторыми цифры в 20 тысяч человек.

Ранее бывший первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг рассказал, что не считает Россию страной-агрессором.